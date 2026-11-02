Messi schießt Miami zum Sieg

Inter Miami schiebt sich im Osten dank Lionel Messi auf Platz zwei vor. Thomas Müller wird bei Vancouver geschont.

Einmal mehr hat Fußball-Superstar Lionel Messi den Unterschied gemacht. Der Argentinier erzielte für Inter Miami beim 2:1 (0:0) beim Tabellennachbarn New England Revolution in der Major League Soccer das Siegtor (83.) und brachte sein Team damit wieder auf Platz zwei der Eastern Conference.

Zudem bereitete Messi den zwischenzeitlichen Ausgleich durch eine seltene Kopfballverlängerung vor.

Lionel Messi schlägt in der MLS weiter zu Lionel Messi schlägt in der MLS weiter zu © AFP/SID/Joseph Prezioso

MLS: Müller bei Kantersieg nur auf der Bank

Verteidigt der MLS-Champion den zweiten Rang am letzten Spieltag der regulären Saison, haben Messi und Co. den Heimvorteil bis zu den möglichen Conference Finals gesichert. Der Nashville SC mit dem Ex-Herthaner Hany Mukhtar steht bereits länger als Sieger der Hauptrunde der Eastern Conference fest.

Ohne den nach Verletzungspause geschonten Thomas Müller gewannen die Vancouver Whitecaps 5:1 (3:0) im Nachbarschaftsduell gegen die Seattle Sounders. Vancouver stand bereits vor dem Spiel als Sieger der Western Conference fest.

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