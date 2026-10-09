Thomas Müller fällt für die Vancouver Whitecaps zunächst aus. Der Ex-Bayern-Star verletzt sich am Oberschenkel.

Bittere Nachrichten für Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps! Der Deutsche hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen und fehlt bis auf Weiteres. Das gab der Klub am späten Donnerstagabend bekannt.

Damit verpasst er definitiv auch das MLS-Spiel am Samstag gegen den LAFC um Heung-min Son. Wie Trainer Jesper Sörensen mitteilte, verletzte sich Müller wohl bei der 1:3-Niederlage gegen Chicago Fire. Der 37-Jährige wurde erst zur Pause eingewechselt.

Thomas Müller fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus Thomas Müller fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus © IMAGO/Sports Press Photo

Müller fehlt am Samstag gegen Los Angeles

Wie lange er nun auf Müller verzichten muss? „Ich weiß es nicht“, sagte Sörensen. Müller würde „am Wochenende ausfallen, aber wir müssen abwarten“.

Noch sieben Spiele sind in der regulären Saison zu absolvieren. Die Whitecaps führen die Tabelle der Western Conference nach wie vor an. Mit 50 Punkten aus 27 Spielen stehen sie mit drei Punkten Vorsprung auf Rang zwei und drei an der Spitze. Für den Vizemeister der letzten Saison ist der erneute Einzug in die Playoffs, an denen acht Teams je Conference teilnehmen, so gut wie sicher.

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