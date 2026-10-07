Das Treffen der ehemaligen Bayern-Stars ist eine klare Angelegenheit für Chicago.

Thomas Müller hat das erste MLS-Duell mit seinem einstigen Bayern-Kumpel Robert Lewandowski verloren. Der Weltmeister von 2014 musste sich im Nachholspiel der nordamerikanischen Fußballliga mit seinen Vancouver Whitecaps bei Lewandowskis Chicago Fire 1:3 (0:1) geschlagen geben.

Lewandowski glänzt, Müller bleibt blass

Müller wurde zur Halbzeit, Lewandowski für die Schlussviertelstunde eingewechselt. Während Müller ohne Torbeteiligung blieb, bereitete Lewandowski das 3:1 durch Maren Haile-Selassie (88.) vor.

Chicago ging durch Jonathan Bamba (9.) in Führung, ehe Philip Zinckernagel (27.) einen Elfmeter verschoss. Der Däne erhöhte nach der Pause (50.) auf 2:0. Mathías Laborda (73.) verkürzte zwischenzeitlich für Vancouver.

Whitecaps trotz Pleite weiter vorn

Die Whitecaps bleiben trotz der siebten Saisonniederlage mit 50 Punkten aus 27 Spielen Tabellenführer der Western Conference. Sieben Spieltage vor Ende der Hauptrunde hat Vancouver drei Punkte Vorsprung auf St. Louis City.

Chicago belegt mit 45 Zählern Platz vier im Osten. Beide Teams liegen damit klar auf Playoff-Kurs.

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