Ex-Herthaner Hany Mukhtar entscheidet mit Nashville vorzeitig das Rennen um den Titel im Osten der MLS. Lionel Messis Miami geht leer aus.

Meister im Osten: Ex-Herthaner Hany Mukhtar hat mit Nashville SC erstmals in der Franchise-Geschichte die Hauptrunde der Eastern Conference in der Major League Soccer (MLS) gewonnen.

Durch ein 2:0 (0:0) beim Club de Foot Montreal am 31. Spieltag steht Nashville nun bei 70 Punkten und kann damit in den restlichen Ligaspielen nicht mehr vom Tabellenzweiten Inter Miami (55 Punkte) um Superstar Lionel Messi abgefangen werden.

Der formstarke Kapitän Mukhtar, der 2014 mit der deutschen U19-Nationalmannschaft Europameister wurde und bei Hertha BSC ausgebildet wurde, war im Auswärtsspiel am Samstag maßgeblich am zweiten Treffer beteiligt. Nach einem Dribbling führte der Schuss des gebürtigen Berliners zum Eigentor (76.) von Montreals Samsy Jeita.

Ex-Herthaner Mukhtar in Topform

Zuletzt hatte sich der 31-Jährige mit sechs Toren und zwei Vorlagen in den vergangenen fünf Spielen bereits in Topform präsentiert.

Für Mukhtar, der seit 2020 für den vier Jahre zuvor gegründeten Klub aus dem Bundesstaat Tennessee spielt, stehen bis zum Start der Playoffs Ende November noch vier Ligaspiele aus.

In der Western Conference steuert derweil Thomas Müller mit den Vancouver Whitecaps auf die Hauptrundenmeisterschaft zu. Bei noch fünf ausstehenden Spieltagen haben die Whitecaps im Westen vier Punkte Vorsprung auf die Verfolger St. Louis City SC und FC Dallas.

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