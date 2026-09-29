Der Weltmeister von 2014 unterschreibt bis Sommer 2027 in Vancouver.

Thomas Müller hat seinen Vertrag bei den Vancouver Whitecaps aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) bis zum Sommer 2027 verlängert. Die Vereinbarung gilt damit für die „sprint season“, die nur von Februar bis Mai dauert – danach synchronisiert die MLS ihre Saison mit den europäischen Ligen. Der Weltmeister von 2014 war im August 2025 nach Vancouver gewechselt, im Dezember unterlagen die Whitecaps im Endspiel Inter Miami mit Lionel Messi (1:3).

Müller verlängert bei Vancouver Whitecaps

„Mir macht es immer noch unglaublich viel Freude, Woche für Woche auf dem Platz zu stehen, und körperlich fühle ich mich sehr gut“, sagte Müller. Er freue sich daher „sehr, diesen Weg mit den Whitecaps fortzusetzen, und ich bin gespannt darauf, was wir in diesem Jahr und in der kommenden Sprint-Saison gemeinsam erreichen können.“ Müller gilt mit der Vertragsverlängerung als „designated player“, sein Gehalt von derzeit fünf Millionen US-Dollar (4,4 Millionen Euro) fällt damit nicht unter den vorgeschriebenen Spieleretat.

Für Axel Schuster, deutscher Sportdirektor der Whitecaps, ist die Vertragsverlängerung ein logischer Schritt. „Es besteht kein Zweifel daran, dass wir als Verein seit Thomas‘ Ankunft neue Höhen erreicht haben“, sagte er. Müller habe die „Siegermentalität, die wir innerhalb unserer Mannschaft in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, weiter gestärkt.“ Die Whitecaps führen derzeit die Tabelle der Western Conference an und gehen als Titelfavorit in die Playoffs.

Whitecaps vor ungewisser Zukunft

Der auch in Vancouver und darüber hinaus als „Raumdeuter“ geschätzte Müller hat in bislang 45 Einsätzen für die Whitecaps 19 Tore selbst erzielt und zwölf weitere vorbereitet. Seine Zukunft ab Sommer 2027 ist vorerst ungewiss – ebenso wie jene der Whitecaps: Der Klub sucht seit 2024 neue Besitzer, auch gibt es Probleme mit dem WM-Stadion BC Place. Für einen möglichen Umzug interessieren sich Las Vegas, Phoenix und Sacramento.

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