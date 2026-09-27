Thomas Müller glänzt, verpasst mit den Vancouver Whitecaps aber den Sieg. Marco Reus und L.A. Galaxy gelingt derweil ein wichtiger Erfolg.

Torschütze Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga MLS einen Pflichtsieg im eigenen Stadion verpasst.

Der Fußball-Weltmeister von 2014 erzielte beim 3:3 (2:1) gegen DC United seinen neunten Saisontreffer, in der Schlussphase kassierte Vancouver aber den Ausgleich.

Thomas Müller erzielte seinen neunten Saisontreffer Thomas Müller erzielte seinen neunten Saisontreffer © IMAGO/Sports Press Photo

Thomas Müller trifft – Whitecaps weiter Spitzenreiter

In der Western Conference stehen die Whitecaps dennoch weiterhin an der Spitze, drei Punkte beträgt der Vorsprung auf den FC Dallas, zudem hat Müllers Team ein Spiel weniger absolviert.

Gegen DC, Elfter der Eastern Conference, geriet Vancouver früh in Rückstand, drehte das Spiel aber noch vor der Pause – Müller half mit seinem Assist per Doppelpass zu Bruno Caicedos 2:1 (45.+3) kräftig mit. Nach dem Ausgleich für United traf er dann mit einem platzierten Schuss aus 20 Metern zum 3:2 (72.), Kimito Nono (80.) gelang aber wenig später noch das 3:3.

MLS: Reus hilft bei Aufholjagd

Einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs feierte indes Müllers ehemaliger Nationalmannschaftskollege Marco Reus mit Los Angeles Galaxy. Gegen den direkten Konkurrenten Colorado Rapids gelang nach 0:2-Rückstand noch ein 3:2 (0:2).

Reus wurde in der 61. Minute beim Stand von 1:2 eingewechselt und half bei der Aufholjagd.

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