Mit Inter Miami unterliegt der Argentinier vor seinem letzten Länderspiel durch einen Treffer in der Nachspielzeit. Messi führt in der Torjägerliste.

Trotz eines brillanten Freistoß-Treffers von Lionel Messi hat Inter Miami in der nordamerikanischen Profiliga MLS eine weitere Niederlage kassiert. Vor seinem Abschiedsspiel mit der argentinischen Nationalmannschaft unterlag der 39 Jahre alte Superstar mit seiner Mannschaft 1:2 (1:1) bei Columbus Crew.

Lionel Messi trifft beim Spiel in Columbus traumhaft Lionel Messi trifft beim Spiel in Columbus traumhaft © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/ANDY LYONS

MLS: Messis Kunst-Freistoß, doch Miami verliert

Aus äußerst spitzem Winkel traf Messi mit einem direkten Freistoß von der rechten Seite ins hintere Tordreieck zum zwischenzeitlichen Ausgleich (33.). Es war sein 21. Saisontor, er führt damit weiter die Torschützenliste an. In der achten Minute der Nachspielzeit gelang dem Senegalesen Jamal Thiaré noch der Siegtreffer für die Gastgeber. Miami liegt in der Eastern Conference auf dem dritten Rang, 14 Punkte hinter Spitzenreiter Nashville FC.

Am 6. Oktober bestreitet Messi sein 208. und letzten Länderspiel. Gegner im Stadion Monumental in Buenos Aires ist die Mannschaft von Benin.

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