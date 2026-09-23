Higuaín-Bruder wegen sexistischen Verhaltens gefeuert

Federico Higuaín ist nicht mehr Trainer der zweiten Mannschaft von MLS-Klub Columbus Crew, weil er eine Schiedsrichterin sexistisch anging.

Federico Higuaín, Bruder des früheren argentinischen Star-Torjägers Gonzalo Higuaín, ist wegen sexistischen Verhaltens gegenüber einer Schiedsrichterin aus seinem Trainerjob bei der zweiten Mannschaft von Columbus Crew aus der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS entlassen worden. Dies teilte der Verein am Dienstag mit.

Higuaín freigestellt von Columbus Crew

„Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse unseres Klubs, unserer Spieler und unseres Betreuerstabs ist, Federico Higuaín von seinen Aufgaben zu entbinden“, sagte Issa Tall, General Manager von Columbus Crew: „Nach Gesprächen in dieser Woche und einer weiteren Bewertung des vergangenen Monats sind die Standards unseres Klubs hinsichtlich dessen, was von einer Führungskraft eines unserer Teams erwartet wird, nicht erfüllt worden.“

Der Vorfall hatte sich am 23. August nach einem Spiel in der drittklassigen Entwicklungsliga MLS Next Pro ereignet. Beim Handschlag mit der Unparteiischen drückte Higuaín ihre Hand und weigerte sich, sie loszulassen. Dazu sagte er: „Vergessen Sie nicht, dass es ein Männersport ist.“ Daraufhin hatte der 41-Jährige die Rote Karte gesehen und war für zwei Spiele gesperrt worden.

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