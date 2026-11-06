Paris Brunner in der Kritik? Monaco-Trainer wird deutlich

Paris Brunner trifft zuletzt nicht mehr. Trainer Filipe Luís stärkt dem Angreifer der AS Monaco vor dem Spiel in Le Mans den Rücken.

Monaco-Trainer Filipe Luís hat auf die jüngste Torflaute von Paris Brunner reagiert und den deutschen Stürmer nach dem 2:0 gegen den FC Nordsjaelland in der Conference League gegen Kritik verteidigt. Brunner war am Donnerstag im dritten Pflichtspiel in Folge für Monaco ohne Treffer geblieben.

Vor der Presse verwies Luís darauf, dass nicht nur der Angreifer zuletzt eine schwierigere Phase erlebt habe. „Paris hat Schwierigkeiten? Das kann passieren, denn er ist noch sehr jung. Aber auch die Mannschaft hatte in den vergangenen Spielen einen Durchhänger, und das ist normal, wenn man verliert“, betonte der Brasilianer.

Paris Brunner wartet seit drei Spielen auf ein Tor Paris Brunner wartet seit drei Spielen auf ein Tor © IMAGO/STEINSIEK.CH

Der 20-Jährige gehört nach einem starken Saisonstart zu den Shootingstars in der Ligue 1. Wettbewerbsübergreifend stehen für ihn acht Tore in zwölf Partien zu Buche. Auch am Sonntag beim Ligaspiel gegen Le Mans dürfte Brunner, der am Freitag von Trainer Antonio Di Salvo erneut in den Kader der deutschen U21 berufen wurde, wieder zum Einsatz kommen.

Luís sieht keinen Grund, an Brunner zu zweifeln

Luís sieht jedenfalls keinen Grund, an Brunners Qualitäten zu zweifeln: „Paris ist weiterhin ein Spieler, der für Gefahr sorgen kann. Er hätte in diesem Spiel beinahe wieder getroffen, wurde aber leider wegen Abseits zurückgepfiffen.“ Gegen Nordsjaelland stand Brunner in der Startelf und wurde in der 70. Minute ausgewechselt.

Für Luís zählt ohnehin neben Toren auch der Einsatz des Stürmers. „Er hat in dieser Saison bereits acht Treffer erzielt und erarbeitet sich viele Chancen – das ist für mich wichtig. Er läuft viel, gibt enorm viel für die Mannschaft und wird zwangsläufig auch schwierigere Phasen erleben. Aber solange er sich so aufopferungsvoll einsetzt, wird er auf dem Platz stehen.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.