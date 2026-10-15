Der französische Verband ergreift eine Maßnahme zur Entlastung der Amateurklubs.

Der französische Fußballverband FFF unterstützt angesichts gestiegener Benzinpreise seine rund 12.000 Amateurvereine mit insgesamt mehr als 2,2 Millionen Euro. Das kündigte Verbandspräsident Philippe Diallo am Donnerstag nach einer Sitzung des Exekutivkomitees an.

Tankpreise: FFF stützt kleine Klubs

„Die Preise an den Tankstellen liegen teilweise über 2,50 Euro und können unseren Vereinen bei Auswärtsfahrten Probleme bereiten“, sagte Diallo. In Frankreich würden jährlich knapp eine Million Fußballspiele organisiert. Dies bedeute zahlreiche Fahrten für Eltern, Vereine und Kleinbusse.

Die finanzielle Unterstützung wird laut FFF-Generaldirektor Jean-Francois Vilotte abhängig von der Größe der Klubs gestaffelt und direkt auf deren Konten überwiesen. Vereine mit weniger als 100 registrierten Spielern erhalten jeweils 100 Euro, größere Klubs bis zu 500 Euro.

Verband meldet Rekord-Einnahmen

Zugleich verkündete Diallo positive Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025/26, die im Dezember auf der nächsten Verbandsversammlung vorgestellt werden sollen. Erstmals in der Geschichte des Verbandes überstiegen die Einnahmen demnach die Marke von 300 Millionen Euro. Der Nettogewinn liege bei etwas mehr als vier Millionen Euro.

Im Vergleich zur Vorsaison seien die Einnahmen um mehr als zwölf Millionen Euro gestiegen. Als Gründe nannte Diallo die Weiterentwicklung bestehender Partnerschaften, die Verlängerung des Ausrüstervertrags, sechs neue Partner sowie zusätzliche kommerzielle Aktivitäten.

Die Entwicklung sei auch eine Antwort auf die Kritik an den Zahlen des Vorjahres, sagte Diallo. Im Geschäftsjahr 2024/25 hatte der Verband einen Verlust von etwas mehr als acht Millionen Euro verzeichnet. Hauptgrund war die Unterstützung des Profifußballs, der durch den drastischen Rückgang der Fernsehrechte-Erlöse in eine Krise geraten war.

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