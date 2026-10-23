"Ich habe die besten Spieler dieser Welt!"

Die Partie zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Lyon steigt statt am Sonntag nun am Montag. Somit kommt es zu einer Terminkollision.

Aufgrund der geplanten Großdemonstrationen am Wochenende in Frankreich ist das Ligue-1-Spiel zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Olympique Lyon von Sonntag auf Montag verschoben worden.

Das teilte der Ligaverband LFP mit. Demnach habe die Polizei eine Austragung am Sonntag untersagt. Das Spiel im Parc de Princes wird nun am Montag um 20.30 Uhr ausgetragen.

Polizisten vor dem Parc de Princes Polizisten vor dem Parc de Princes © AFP/SID/FRANCK FIFE

Die Folge: Die Partie des Pariser Starensembles kollidiert mit der Gala zur Verleihung des Ballon d’Or. Zahlreiche PSG-Spieler sind für die prestigeträchtige Auszeichnung nominiert, darunter die Mitfavoriten Ousmane Dembélé (Vorjahressieger) und Khvicha Kvaratskhelia sowie Erfolgstrainer Luis Enrique. Das Offensivduo fällt jedoch aus und könnte dennoch in London vor Ort bei der Gala zugegen sein, die um 19 Uhr deutscher Zeit beginnt.

Ebenfalls nominiert: Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Achraf Hakimi, Fabián Ruiz, Ferran Torres, Vitinha bei den Feldspielern, Matvey Safonov als bester Torhüter sowie Warren Zaire-Emery als bester U-21-Spieler. Auch der Klub befindet bei der Wahl zum besten Team in der Entausscheidung.

DEINE MEINUNG

Vierte Spielverschiebung wegen Sicherheitslage

Insgesamt ist es bereits die vierte Spielverschiebung in der Ligue 1 und Ligue 2 an diesem Wochenende. Hintergrund der Maßnahme ist die angespannte Sicherheitslage in Frankreich.

Nach den landesweiten Ausschreitungen und Gewaltexzessen am vergangenen Wochenende sind für das kommende erneut zahlreiche Proteste in Paris und anderen Teilen Frankreichs angekündigt. Mit der Terminänderung soll sichergestellt werden, dass ausreichend Sicherheitskräfte zur Verfügung stehen, um die öffentliche Ordnung zu gewährleisten.

—–

mit Sport-Informations-Dienst (SID)