"Nah dran, einer der Besten der Welt zu sein"

Paris Brunner trifft beim 3:0 gegen Freiburg erneut. Jordan Teze lobt den jungen Monaco-Stürmer.

Paris Brunner begeistert auch die Mitspieler in Monaco! Beim 3:0 der AS Monaco gegen Freiburg in der Conference League hat er erneut getroffen und sich ein Sonderlob verdient.

Sein Teamkollege Jordan Teze schwärmte nach dem Spiel regelrecht von Brunner. Ob ihn der Angreifer immer noch überrasche, wurde der Verteidiger in der Mixed Zone gefragt. „Natürlich! Sein Tor ist außergewöhnlich, und wie man sagt: Er ist on fire!“

Paris Brunner hat schon wieder für Monaco getroffen Paris Brunner hat schon wieder für Monaco getroffen © IMAGO/NurPhoto

Paris Brunner verdient sich Sonderlob bei AS Monaco

Der 20-Jährige steht nach vier Einsätzen in der Conference League (Ligaphase und Quali) bei vier Toren. In der Ligue 1 hat Brunner nach fünf Einsätzen ebenfalls schon vier Tore auf dem Konto.

Teze fügte an: „Er hilft uns in jedem Fall sehr. Ist es schwierig, im Training gegen die Stürmer zu verteidigen? Ja, das ist nicht leicht, weil sie alle gut trainieren. Aber dadurch können auch wir uns verbessern.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.