Der FC Everton erreicht das Viertelfinale des League Cup. Für Newcastle United um Teammanager Matthias Jaissle ist Endstation.

Der Ex-Freiburger Merlin Röhl hat mit dem FC Everton das letzte Viertelfinalticket im englischen League Cup gelöst. Die Liverpooler setzten sich gegen Newcastle United mit dem deutschen Teammanager Matthias Jaissle mit 3:1 (2:0) durch.

James Garner (34.), Hayden Hackney (45.) und Thierno Barry (69.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Nationalspieler Malick Thiaw saß bei den Gästen, für die Dan Burn verkürzte (88.), 90 Minuten auf der Bank.

Arsenal-Bezwinger wartet als nächster Gegner

Beide Klubs sehen sich bereits am Montag (21.00 Uhr) in der Premier League in Newcastle wieder.

In der nächsten Runde wartet am 15. Dezember der Viertligist Fleetwood Town, der am Dienstag sensationell den FC Arsenal mit Nationalspieler Kai Havertz im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb geworfen hatte.

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