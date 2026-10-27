Arsenal blamiert sich bei Viertligist

Der FC Arsenal erlebt einen Pokal-Abend zum Vergessen: Eine Drohne sorgt für ein Kuriosum, der Außenseiter Fleetwood Town für die Sensation.

Drohne, Rote Karte, Elfer-Drama: Der englische Meister FC Arsenal hat sich in einem wilden Pokalkrimi blamiert. Nach einem 1:1 (0:1) nach 90 Minuten verlor die Mannschaft um Nationalspieler Kai Havertz beim Tabellen-18. der vierten englischen Liga im Achtelfinale des League Cup 3:5 im Elfmeterschießen.

Havertz traf vom Punkt, doch der Brasilianer Bruno Guimaraes vergab als vierter Arsenal-Schütze. Beim Außenseiter waren alle fünf angetretenen Spieler erfolgreich.

Arsenals Stars Viktor Gyökeres und Jurrien Timber sind bedröppelt Arsenals Stars Viktor Gyökeres und Jurrien Timber sind bedröppelt © IMAGO/Crystal Pix

Drohne sorgt für kuriose Unterbrechung

Für ein Kuriosum sorgte eine Drohne: Gleich zu Spielbeginn unterbrach Schiedsrichter Michael Salisbury die Partie. Erst als das Fluggerät nach einer rund achtminütigen Unterbrechung verschwunden war, konnte das Spiel fortgesetzt werden.

Keine 24 Stunden nach der Gala zum Ballon d’Or, bei der unter anderem Teammanager Mikel Arteta in London vor Ort war, erwischten die Gunners im Nordwesten Englands einen Fehlstart. Aaron Loupalo-Bi erzielte die Führung für den Außenseiter (21.).

Havertz in der Startelf – Wunderkind Dowman sieht Rot

Arsenal, mit Havertz und weiteren Stammspielern in der Startelf, dominierte in der Folge die Partie. Der Ausgleich fiel aber erst nach der Pause durch den schwedischen Stürmer Viktor Gyökeres (50.). Weitere Chancen ließ der Favorit liegen – und schwächte sich kurz vor dem Spielende selbst. Der erst 16 Jahre alte Max Dowman wurde hart abgegrätscht, trat gegen seinen Gegenspieler nach und sah die Rote Karte.

Weil es bis zum Finale im Ligapokal keine Verlängerung gibt, ging es gleich in die Elfer-Lotterie – mit dem besseren Ende für den krassen Außenseiter. Die Gunners standen in der vergangenen Saison noch im Endspiel, das sie gegen Manchester City (0:2) verloren.

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