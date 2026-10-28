Arsenal-Talent Max Dowman sieht bei Arsenals Pokal-Pleite gegen Viertligist Fleetwood Town die Rote Karte und wird für sein Verhalten von Trainer Mikel Arteta attackiert - die Aktion sorgt für Gesprächsstoff.

Beim sensationellen Pokalsieg von Viertligist Fleetwood Town gegen den FC Arsenal (5:3 i.E.) hat das 16 Jahre alte Gunners-Talent Max Dowman mit seiner Roten Karte für Aufsehen gesorgt und wurde folglich von Trainer Mikel Arteta für sein Verhalten getadelt – der Umgang des Spaniers mit dem Teenager wiederum sorgte anschließend für Diskussionen.

Als Reaktion auf eine harte Grätsche seines Gegners Harrison Neal trat Dowman gegen diesen nach, eine Rangelei brach aus. Für diese unsportliche Aktion sah der Flügelspieler folglich Rot und musste den Platz in der Schlussphase des Pokal-Viertelfinales verlassen. Dies zwang Arsenal, die restlichen Minuten in Unterzahl über die Zeit zu bringen.

Mikel Arteta hielt Max Dowman auf den Weg Richtung Katakomben auf Mikel Arteta hielt Max Dowman auf den Weg Richtung Katakomben auf © IMAGO/Sportimage

Trainer Arteta schien das Verhalten seines Youngstars nicht gefallen zu haben. Als Dowman sich auf den Weg Richtung Katakomben machte, stoppte Arteta ihn und wies ihn mit einem strafenden Blick und sichtlich zornigen Worten für sein Verhalten zurecht.

Englische Presse hinterfragt Arteta

Nach Abpfiff bezog Arteta Stellung zu dieser Situation. Der 44-Jährige ließ durchblicken, dass sich Dowman, der jüngst auch schon in der englischen U19-Nationalmannschaft vom Platz geflogen war, die im Vorfeld besprochenen Anweisungen nicht zu Herzen genommen habe.

„Als wir uns auf das Spiel vorbereitet haben, waren wir völlig klar mit den Dingen, die uns hier erwarten und in welcher Hinsicht wir emotional die Oberhand behalten müssen“, sagte der Spanier. Er habe seinem Spieler bei dessen Abgang daher „etwas gesagt, das wir bereits vor dem Spiel besprochen hatten“.

DEINE MEINUNG

Er gehe davon aus, dass Dowman aus der Situation lernen werde. Doch hinterfragt wurden in den englischen Medien weniger der Jungstar, als vielmehr der Trainer selbst. „Ist Arteta zu weit gegangen?“, titelte etwa die BBC.

„Das hat mir überhaupt nicht gefallen“

Und auch mehrere TV-Experten zeigten sich wenig begeistert. „Das hat mir überhaupt nicht gefallen“, äußerte sich Ex-Profi Jobi McAnuff bei Sky Sports. „Das schien mir keine normale Reaktion zu sein, es hatte den Anschein, als stecke da noch etwas mehr dahinter.“

„Man muss bedenken, dass er 16 ist, er ist noch ein Kind“, merkte auch Gunners-Legende Paul Merson an, „er findet wahrscheinlich, er sollte mehr spielen, er bekommt heute Abend die Chance, macht sich aber nicht besonders gut“.

Weiter kritisierte er Artetas harten Umgang mit dem jungen Arsenal-Spieler. „Wäre es Gyokeres gewesen, der vom Platz gestellt worden wäre, hätte er das nicht getan. Aber er tut das einem 16-jährigen Jungen an.“

Noch im vorherigen League-Cup-Sieg hatte Dowman einen entscheidenden Anteil an Arsenals 4:2-Sieg gegen Ipswich Town gehabt. Der erst 16-Jährige hatte die Gunners bereits in der 7. Minute mit einem Treffer beglückt, kurz nach der Halbzeit netzte er auch zum 3:0-Zwischenstand ein.

Pokal-Aus im Elfmeterschießen für Arsenal

An diesem Abend standen Dowmans Platzverweis und Artetas anschließende Reaktion hingegen sinnbildlich für Arsenals Pokal-Pleite. Nachdem der aktuelle englische Meister die restliche Schlussphase in Unterzahl verbringen musste, schied er gegen den Viertligisten im Elfmeterschießen aus – eine Verlängerung gab es übrigens nicht, Arsenal war nur wenige Minuten ein Mann weniger.

Durch ein Gegentor von Fleetwood-Stürmer Aaron Loupalo-Bi waren die Gunners in der ersten Hälfte in Rückstand geraten, bevor Viktor Gyökeres in der 50. Minute für den Ausgleichstreffer sorgte. Während Fleetwood alle fünf Schüsse im Elfmeterschießen verwandelte, vergab Bruno Guimaraes den entscheidenden Elfmeter für die Gunners und besiegelte damit Arsenals überraschendes Aus im League Cup.