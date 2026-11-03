„Zustand verschlechtert“: Große Sorgen um de Miguel

Der Stürmer des Zweitligisten CD Teneriffa erlitt nach einem heftigen Zusammenprall am Montagabend laut Medienberichten einen Herzstillstand.

Bangen um Jesus de Miguel: Der Stürmer des spanischen Fußball-Zweitligisten CD Teneriffa befindet sich nach einem heftigen Zusammenprall in kritischer Verfassung. Wie sein Klub am Dienstagmorgen mitteilte, habe sich der Zustand des 30-Jährigen über Nacht im Krankenhaus „neurologisch verschlechtert“, weitere Informationen sollen folgen.

De Miguel war am Montag im Ligaspiel gegen den FC Andorra in der 7. Minute der Nachspielzeit bei einem Konter kurz hinter der Mittellinie mit dem gegnerischen Torhüter Jesus Owono kollidiert. Spanischen Medienberichten zufolge erlitt er im Krankenwagen auf dem Weg ins Universitätskrankenhaus Nuestra Senora de Candelaria einen Herzstillstand und wurde von Rettungssanitätern wiederbelebt. Owono sah die Rote Karte, das Spiel wurde unter Tränen von Mitspielern umgehend abgebrochen.

Am Abend hatte Teneriffa noch geschrieben, Miguel befinde sich trotz erheblicher Verletzungen im Kopf- und Brustbereich in einem „stabilen Zustand“. Zahlreiche Klubs, darunter Real Madrid, drückten in den Sozialen Netzwerken ihr Mitgefühl aus und übermittelten Genesungswünsche.