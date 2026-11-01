Vinicius Jr. hat vor zwei Jahren eine große Ankündigung gemacht. Diesen Worten lässt der Real-Star aber seitdem nur noch selten Taten folgen.

Am 28. Oktober 2024 schrieb ein enttäuschter zweitplatzierter Vinicius Jr. nach Rodris hauchdünnem Triumph beim Ballon d’Or: „Ich werde es noch zehnmal machen, wenn ich muss. Sie sind nicht bereit.“ Zwei Jahre nach seiner Kampfansage lässt sich festhalten, dass davon nur wenig zu sehen ist.

Vinicius Jr. erlebt bei Real Madrid einen deutlichen statistischen Rückgang. In der laufenden Liga-Saison kommt der Flügelspieler nur noch auf 0,15 Tore pro 90 Minuten – in seiner stärksten Phase 2023/24 und zu Beginn der folgenden Spielzeit waren es noch 0,67.

In der Champions League wartet er sogar noch auf seinen ersten Treffer.

Für Vinicius Junior läuft es bei Real Madrid nicht mehr so gut wie früher Für Vinicius Junior läuft es bei Real Madrid nicht mehr so gut wie früher © IMAGO/STEINSIEK.CH

Real Madrid: Einbruch von Vincius klar zu sehen

Besonders deutlich wird der Einbruch beim Vergleich der Abschlüsse: In der Liga benötigt Vinicius inzwischen 585 Minuten pro Tor, zuvor waren es lediglich 125. Seine Torbeteiligungen fielen ebenfalls von 1,04 auf 0,62 pro 90 Minuten.

Auch bei der Ballon-d’Or-Wahl spiegelt sich die Entwicklung wider: Nach Rang zwei 2024 folgten Platz 16 und zuletzt Rang 17.

Real Madrid hält dennoch weiter an Vinicius fest und verlängerte seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2032.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.