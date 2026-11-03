Nach dem tragischen Tod des spanischen Zweitliga-Profis Jesús de Miguel ist die Anteilnahme in der Fußballwelt groß. Neben spanischen Klubs drücken auch internationale Vereine ihre Anteilnahme aus, während die UEFA Schweigeminuten ankündigt.

Es ist eine Tragödie. Jesús de Miguel, Stürmer beim spanischen Zweitligisten CD Teneriffa, ist am Dienstagmorgen im Universitätskrankenhaus Nuestra Señora de Candelaria verstorben. Nach dem heftigen Zusammenprall mit Andorras Torwart Jesús Owono am Montagabend erlag der 30-Jährige seinen Verletzungen.

Die Anteilnahme in der Fußballwelt ist nach dem Tod des Spaniers immens. Die UEFA kündigte Schweigeminuten bei allen Europapokalspielen in dieser Woche an und sprach der Familie sowie den Freunden und Teamkollegen von de Miguel „unser tiefstes Mitgefühl“ aus.

Jesús de Miguel Alameda ist verstorben Jesús de Miguel Alameda ist verstorben © IMAGO/AgenciaLOF

Besonders de Miguels Heimat steht unter Schock. „Beim FC Barcelona bedauern wir die tragische Nachricht vom Tod von Jesús de Miguel, Spieler des CD Tenerife. Unsere ganze Unterstützung und viel Kraft gelten seiner Familie, seinen Freunden und Angehörigen in diesen sehr schweren Momenten“, schrieb unter anderem der FC Barcelona in den sozialen Netzwerken.

Real Madrid hält Schweigeminute ab – Pokalspiele abgesagt

Bei Real Madrid wurde vor dem Training am Dienstag eine Schweigeminute für den Verstorbenen abgehalten, während sich der spanische Verband RFEF in einer Mitteilung ebenfalls erschüttert zeigte.

Minuto de silencio antes del entrenamiento.https://t.co/yOCfGtXOFF — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2026

„Die große Familie des spanischen Fußballs steht in dieser Trauer über diesen schweren Verlust zusammen und spricht den Angehörigen, Freunden und Liebsten von Jesús de Miguel sowie dem Team aus Teneriffa und all seinen Fans in diesen äußerst schweren Momenten ihre ganze Zuneigung und Unterstützung aus“, teilte der Verband mit.

DEINE MEINUNG

„Als Zeichen des Respekts und der Solidarität“ wurden die für heute geplanten Pokalspiele bei Herren und Damen abgesagt, auch das U21-Länderspiel gegen Japan findet nicht statt.

„Heute teilen wir alle den Schmerz über diesen schrecklichen und unersetzlichen Verlust“, schrieb La-Liga-Präsident Javier Tebas in einem Beitrag bei X. Barca-Legende Gerard Piqué, Präsident von Andorra FC, ist ebenfalls untröstlich. „Es tut mir aus tiefstem Herzen leid. Ruhe in Frieden, Jesús“, kommentierte er den X-Beitrag von CD Teneriffa zum Tod von de Miguel.

De Miguel stirbt nach Zusammenprall

De Miguel war nach dem Zusammenstoß im Spiel am Montagabend mit Andorra-Keeper Owono per Krankenwagen abtransportiert worden. Medienberichten zufolge erlitt er im Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus einen Herzstillstand und wurde von Rettungssanitätern wiederbelebt. Owono sah die Rote Karte, das Spiel wurde unter Tränen von Mitspielern umgehend abgebrochen.

CD Teneriffa hatte in der Nacht bereits über eine neurologische Verschlechterung informiert. Am Dienstagmorgen teilte der Klub schließlich mit: „Vom Schmerz gebrochen, mit einem Kloß im Hals und ohne glauben zu können, dass dies wahr ist, geben wir den tragischen Tod von Jesús de Miguel bekannt. Es gibt keine Worte des Trostes, absolut nichts kann dieses von Trauer erfüllte Gefühl lindern.“ Der Verein bat im Namen der Familie um Respekt für deren Privatsphäre.

Internationale Top-Klubs fühlen ebenfalls mit

Unter dem Post des Klubs drückten neben unzähligen Fans auch viele internationale Vereine ihre Anteilnahme aus.

Such devastating news. Our thoughts and condolences are with Jesús’s family, friends and everyone at @CDTOficial at this tragic time. — Liverpool FC (@LFC) November 3, 2026

Der FC Liverpool sprach von „einer schrecklichen Nachricht. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten in dieser tragischen Zeit der Familie und den Freunden von Jesús sowie allen bei CD Tenerife.“

Beileidsbekundungen übermittelten unter anderem auch der AC Mailand, Manchester United, die SSC Neapel, Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur. Aus der Bundesliga meldeten sich etwa der Hamburger SV, Eintracht Frankfurt und Schalke 04 zu Wort.

Viele Spieler reagierten ebenfalls. David de Gea, Aymeric Laporte und Eder Militao kommentierten mit entsprechenden Emojis, auch NBA-Legende Pau Gasol brachte seine Anteilnahme zum Ausdruck.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.