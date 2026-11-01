Pflichtsieg: Real bleibt an Spitzenduo dran

Die Königlichen bleiben in der Erfolgsspur. Kylian Mbappé trifft schon wieder.

Real Madrid hat eine Woche nach dem emotionalen Clásico-Erfolg nachgelegt und den Druck auf das Spitzenduo in La Liga hochgehalten. Die Königlichen erledigten ihre Pflichtaufgabe bei Aufsteiger Racing Santander seriös und sprangen durch das 3:0 (3:0) wieder auf drei Punkte an Tabellenführer FC Barcelona (30) heran.

Zwischen den beiden Dauerrivalen liegt noch Atlético Madrid (28) auf Rang zwei. In der kommenden Woche kommt es zum Spitzenspiel zwischen Barca und Atlético.

Real Madrid gewinnt bei Racing Santander Real Madrid gewinnt bei Racing Santander © IMAGO/IPA Sport

Superstar Kylian Mbappé (11.) per Foulelfmeter, Jude Bellingham (22.) und der Ex-Leipziger Yan Diomande (36.) trafen zum Sieg für die Mannschaft von Trainer José Mourinho.

Mbappé war in der Vorwoche bereits mit einem Doppelpack der Matchwinner im Clásico bei Hansi Flicks FC Barcelona (2:1) gewesen.