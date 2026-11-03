Der Tod des Zweitliga-Spielers könnte noch juristische Folgen haben. Die Untersuchungen laufen.

Die spanische Polizei hat nach dem tragischen Tod des Fußballers Jésus de Miguel Ermittlungen eingeleitet. Die Mordkommission der Nationalpolizei von Santa Cruz de Tenerife werde die Umstände des Todes des Spielers vom Zweitligisten CD Teneriffa untersuchen, hieß es in einer Mitteilung.

De Miguel war am Dienstagmorgen an den Folgen eines heftigen Zusammenpralls im Spiel des Klubs von der Kanareninsel gegen den FC Andorra im Krankenhaus verstorben.

In den Ermittlungen gehe es nun darum, was genau in der Spielszene geschah, nach der der Fußballer in die Klinik eingeliefert wurde. De Miguel war am Montag in der 7. Minute der Nachspielzeit mit dem gegnerischen Torhüter Jesus Owono kollidiert. Owono sah die Rote Karte, das Spiel wurde unter Tränen von Mitspielern abgebrochen. Medienberichten zufolge erlitt de Miguel im Krankenwagen auf dem Weg zur Klinik einen Herzstillstand und wurde von Rettungssanitätern wiederbelebt.

Am Montagabend hatte Teneriffa noch geschrieben, de Miguel befinde sich trotz erheblicher Verletzungen im Kopf- und Brustbereich in einem „stabilen Zustand“, über Nacht habe sich die Verfassung dann aber „verschlechtert“. Teneriffa gab den Tod am Dienstagmorgen bekannt und bat „um größtmögliche Achtung“ der Privatsphäre der Familie „in dieser schweren Zeit“.