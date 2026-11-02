Bixente Lizarazu kritisiert Kylian Mbappés Ballon-d'Or-Kampagne und fordert mehr Teamgeist vom Real-Star.

Bixente Lizarazu hat Kylian Mbappé nach dessen knapper Niederlage beim Ballon d’Or deutlich kritisiert. Der Star von Real Madrid landete 28 Punkte hinter Sieger Harry Kane auf Rang zwei. Der frühere französische Nationalspieler sieht vor allem Mbappés öffentliches Auftreten während der Wahl kritisch.

„Er hat uns eine großartige WM beschert. Ich fand, dass er als Kapitän der französischen Nationalmannschaft konsequent war und eine starke Botschaft für das Team vermittelt hat. Aber dann verlor er mit der Ballon-d’Or-Geschichte völlig die Kontrolle. Das hat mir überhaupt nicht gefallen“, sagte Lizarazu bei Téléfoot.

Bayern-Legende wirft Mbappé fehlende Demut vor

Der Europameister von 2000 bemängelte bei Mbappé eine zu stark auf die eigene Person zugeschnittene Kommunikation: „Er driftete in eine hyperindividualistische Haltung ab, ohne Demut, konzentrierte sich auf Eigenwerbung und vergaß dabei ein Stück weit die anderen. Man hatte den Eindruck, nur er zähle und niemand sonst existiere.“

Einen direkten Einfluss auf die Abstimmung sieht Lizarazu, langjähriger Linksverteidiger des FC Bayern, allerdings nicht: „Ich glaube nicht, dass ihm das geschadet hat, denn am Ende haben 100 Journalisten aus 100 Ländern entschieden.“

Mit Blick auf die kommende Länderspielpause fordert Lizarazu vom Angreifer eine Rückkehr zu den gemeinsamen Werten bei Les Bleus. „Er kann viele Tore schießen, aber er muss seiner Mannschaft helfen zu gewinnen. Das ist das Wichtigste“, erklärte der 56-Jährige. Mbappé komme aus einer Phase, in der er weder mit seinen Klubs noch mit der Nationalmannschaft gewonnen habe.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.