Sein Name ist weltbekannt - doch offenbar wird er häufig falsch verstanden. Jetzt räumt der Vater von Barca-Star Lamine Yamal mit einem weitverbreiteten Irrtum auf.

Sein Name steht auf Trikots, in Schlagzeilen und auf den Wunschlisten der größten Fußballklubs. Doch ausgerechnet bei einer der bekanntesten Personalien des Weltfußballs herrscht offenbar noch immer Verwirrung: Lamine Yamal heißt nämlich gar nicht so, wie viele glauben.

In einem Video in den sozialen Netzwerken hat Mounir Nasraoui, Vater des 19 Jahre alten Barca-Stars, einen weitverbreiteten Irrtum aufgeklärt: Yamal ist nicht der Nachname seines Sohnes, sondern dessen zweiter Vorname. „Ich möchte euch etwas sagen, Leute. Der Nachname von Lamine ist Nasraoui Ebana, damit ihr es wisst und euch nicht irrt. Lamine Yamal ist ein Vorname“, erklärte Nasraoui.

Lamine Yamals Vater klärt einen Irrtum über den Namen seines Sohnes auf Lamine Yamals Vater klärt einen Irrtum über den Namen seines Sohnes auf © IMAGO/ZUMA Press

Der vollständige Name des spanischen Nationalspielers lautet demnach Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Auch der FC Barcelona führt ihn in seinem offiziellen Spielerprofil unter diesem Namen.

So möchte Yamal genannt werden

Dass sein Sohn häufig schlicht als „Yamal“ bezeichnet wird, dürfte Nasraoui also schon länger aufgefallen sein. Im Video machte er deutlich, wie er selbst den Offensivspieler anspricht: „Lamine Yamal, im Guten wie im Schlechten.“

Dabei hatte der Barça-Profi die Frage bereits vor zwei Jahren selbst beantwortet. In einem Interview mit der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo erklärte er damals, dass er bei einer Abkürzung seines Namens lieber „Lamine“ genannt werden möchte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.