"So reagieren Champions": Flick mit großen Lob für Barca-Star

Hansi Flick feiert beim Kantersieg gegen Alavés seinen 100. Sieg als Trainer des FC Barcelona. Nur ein Barca-Coach vor ihm schaffte dies noch schneller.

Hansi Flick hat beim 6:1 des FC Barcelona gegen Deportivo Alavés die Marke von 100 Siegen als Barça-Trainer erreicht. Der Deutsche benötigte dafür 131 Pflichtspiele und ist damit der zweitschnellste Coach der Klubgeschichte.

Nur Luis Enrique kam schneller auf 100 Erfolge: nach 126 Partien. Pep Guardiola brauchte 139 Spiele.

Flicks Bilanz setzt sich aus 44 Siegen in der Saison 2024:2025, weiteren 44 Erfolgen 2025:2026 sowie zwölf Siegen in den ersten 14 Pflichtspielen der laufenden Spielzeit zusammen. Insgesamt verlor Barca unter ihm nur 21 Begegnungen, zehnmal spielte das Team remis.

Mit einer Siegquote von 76,33 Prozent hält Flick laut Klubangaben derzeit zudem den Bestwert aller Barça-Trainer.

In dieser Saison überzeugt Barcelona vor allem mit seiner Torwucht: 48 Treffer stehen nach 14 Pflichtspielen zu Buche. Gegen Elche, Rayo Vallecano, Valencia, Feyenoord und Real Betis gelangen jeweils mindestens fünf Tore, gegen Racing sogar sieben.

Vier Treffer erzielte Barça gegen Levante und Galatasaray, drei gegen Sevilla und Getafe. Niederlagen gab es bislang nur gegen Paris Saint-Germain in der Champions League und Real Madrid in La Liga.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.