José Mourinho mit brutal ehrlichen Worten zu Vinícius

Real-Trainer José Mourinho reagiert auf das Strafmaß von Vinícius Júnior und stellt dem Brasilianer einen Champions-League-Start in Aussicht. Zudem spricht er über den Charakter des Brasilianers.

José Mourinho hat die Vier-Spiele-Sperre für Vinícius Júnior mit deutlichen Worten kommentiert. Der Real-Coach sagte vor dem Liga-Heimspiel gegen den FC Sevilla: „Ich bin zufrieden, weil ich dachte, sie würden ihn härter bestrafen.“

Vinícius fehlt Madrid damit in der Liga auch im Clásico gegen den FC Barcelona. Er soll aber am Mittwoch in der Champions League gegen RB Leipzig (21 Uhr im LIVETICKER) von Beginn an spielen.

José Mourinho spricht über Vinícius Júnior José Mourinho spricht über Vinícius Júnior © IMAGO/Giuseppe Maffia

Die Leistung des Brasilianers beim spektakulären Sieg in Rom erklärte Mourinho auch mit dem Matchplan von Atalanta-Trainer Gian Piero Gasperini. „Der Hauptverantwortliche für sein Spiel ist Gasperini, der uns nur über eine Seite angegriffen hat“, sagte der Portugiese und verwies auf die Unterzahl-Situationen für Vinícius und Marc Cucurella.

Kritik übte Mourinho dennoch am zweiten Gegentor, als Vinícius den Ball hätte sichern oder ein Foul ziehen müssen – die fünf Wechsel seien aber ein normaler Teil des Fußballs gewesen.

Mourinho wäre an Vinícius‘ Stelle gewechselt

Auf der Pressekonferenz wurde der Coach auch auf den Charakter von Vinícius angesprochen, woraufhin er ausholte: „Er ist ein großartiger Junge, mit dem man sehr leicht ein gutes Verhältnis aufbauen kann. Ich mag ihn sehr und er ist fantastisch. Er hat einen enormen Mut, denn er schafft es, mit einem Lächeln zu leben und durchzuhalten.“

Mourinho führte weiter aus: „Wenn ich an seiner Stelle wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Letzten Sommer hätte ich einen Wechsel zu einem anderen Verein und einem anderen Stadion erzwungen.“ Damit ging der Portugiese auf die ständige Kritik an seinen Schützling ein.

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Er verwies darauf, dass Vinícius aus Liebe zum Verein und zu Madrid dennoch seinen Vertrag verlängert habe. „Man kann ihn negativ beeinflussen, weil er ein Mensch ist, aber ich glaube nicht, dass ihm jemand diese Freude nehmen wird“, sagte er abschließend.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.