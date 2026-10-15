Endrick und José Mourinho kritisieren nach Reals Sieg bei der Roma die Sperre für Vinícius Júnior.

Rückendeckung für Vinícius Júnior: Der umstrittene Real-Star wurde von der spanischen LaLiga für vier Spiele gesperrt, bekommt aber deutliche Unterstützung von seinen Mitspielern und Trainer José Mourinho.

Nach dem spektakulären 4:3 von Real Madrid bei der AS Roma hat Endrick die Sperre scharf kritisiert: „Wir wussten, dass es eigentlich nur zwei Spiele sein sollten, aber tief im Inneren wussten wir, dass es nicht dabei bleiben würde.“

Vinícius Júnior bekommt Unterstützung von seiner Mannschaft Vinícius Júnior bekommt Unterstützung von seiner Mannschaft © IMAGO/AgenciaLOF

„Was sie mit Viní machen, ist Wahnsinn, und das wird sich leider nicht ändern“, führte der Brasilianer weiter aus: „Wir wussten, dass es so kommen würde, dass sie es auf Viní absehen haben. Er ist ein starker Junge, der immer gegen alles kämpft. Wenn er zurückkehrt, wird er in Topform sein.“

Auch Mourinho stärkt Vinícus

Vinícius hatte zuletzt nicht seine beste Form erreicht und war gegen Villarreal vom Platz geflogen. Im Madrider Team herrscht Unverständnis über das Strafmaß, das den Brasilianer für vier Ligapartien ausschließt.

Zudem zeigt man in Madrid Unverständnis für den Zeitpunkt der Verkündung des Strafmaßes. Die spanische Liga hatte die Sperre kurz vor Reals CL-Spiel in Rom veröffentlicht.

Auch Mourinho störte sich vor allem am Zeitpunkt der Verkündung: „Warum veröffentlichen sie das zwei Stunden vor einem so wichtigen Champions-League-Spiel?“ Mourinho machte aber gleichzeitig deutlich, dass er seinen brasilianischen Superstar weiter unterstützen werde.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.