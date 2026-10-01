Die UEFA prüft neue Unterlagen von Real Madrid im Verfahren um den FC Barcelona und José María Enríquez Negreira.

Die UEFA hat den Eingang umfangreicher Unterlagen von Real Madrid zum sogenannten Fall Negreira bestätigt. Die Dokumente beziehen sich auf die laufenden Ermittlungen gegen den FC Barcelona im Zusammenhang mit José María Enríquez Negreira, dem früheren Vizepräsidenten des Technischen Schiedsrichterkomitees des spanischen Verbands.

Nach Angaben der UEFA liegen die neuen Unterlagen inzwischen auch ihren Ethik- und Disziplinarinspektoren vor. Sie sollen in die bereits laufende Prüfung einfließen. Real-Präsident Florentino Pérez hatte am 12. Mai angekündigt, dem europäischen Fußballverband einen umfassenden Bericht zu übermitteln.

Real Madrid hatte die UEFA zuvor bereits dazu aufgefordert, das Disziplinarverfahren wieder aufzunehmen und sportrechtliche Maßnahmen zu prüfen. Am Donnerstag ließ Real eine Pressemitteilung folgen, in der der Klub unter anderem erklärte, dass die Unterlagen „Beweise zu Vorfällen außerordentlicher Schwere“ enthalten.

Jahrelange Barca-Zahlungen an Negreira?

José María Enríquez Negreira war von 1993 bis 2018 Vizepräsident des spanischen Schiedsrichterkomitees Comité Técnico de Árbitros (CTA). Dem FC Barcelona, Reals großer Ligakonkurrent, wird vorgeworfen, zwischen 2001 und 2018 mehrere Zahlungen an den Spanier getätigt zu haben. Seit Frühjahr 2023 wird der Fall untersucht.

Als Reaktion auf die Bekanntmachung der Einreichung der Real-Unterlagen meldete sich auch Barcelona mit einem Statement zu Wort.

„Es obliegt den Ermittlern zu entscheiden, welche Maßnahmen sie – falls überhaupt – im Zusammenhang mit diesen Unterlagen für angemessen halten. Bis heute haben sie weder neue Anfragen an den FC Barcelona gerichtet noch die Beschwerde von Real Madrid an den Verein weitergeleitet. Sollten sie dies tun, wird der Verein entsprechend reagieren, wie er es bisher getan hat“, heißt es darin.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.