Trent Alexander-Arnold bleibt beim Sieg von Real Madrid gegen Sevilla erneut ohne Einsatz. Federico Valverde erhält den Vorzug – was die Situation des Engländers verschärft.

Trent Alexander-Arnold hat beim 4:1 von Real Madrid gegen den FC Sevilla erneut 90 Minuten von der Bank aus zusehen müssen. Für den Engländer war es in dieser Ligasaison bereits das vierte Spiel ohne Einsatz, obwohl auch Konkurrent Denzel Dumfries nur Ersatz war. Stattdessen setzte Trainer José Mourinho erneut auf Mittelfeldspieler Federico Valverde als Rechtsverteidiger.

„Alexander-Arnold erlebt eine neue Demütigung – ein deutliches Zeichen für den ehemaligen Liverpool-Star“, titelte das Liverpool Echo bezüglich des Engländers, der im Sommer 2025 ablösefrei von Liverpool nach Madrid gewechselt war.

Trent Alexander-Arnold kam bei Real zuletzt mehrfach nicht zum Einsatz Trent Alexander-Arnold kam bei Real zuletzt mehrfach nicht zum Einsatz © IMAGO/Le Pictorium

Bislang kam der 28-Jährige in der aktuellen Saison in der Liga nur zweimal von Beginn an zum Einsatz und kämpft um regelmäßige Spielzeit, nachdem er in drei der letzten vier Spiele auf der Bank sitzen musste.

Mourinho adelt Valverde: „Kann überall und auf sehr hohem Niveau spielen“

Real-Coach Mourinho probiert weiterhin verschiedene Aufstellungen aus und es scheint, als würde sich der etatmäßige Mittelfeldspieler Valverde als bevorzugte Option auf der Außenverteidigerposition herauskristallisieren.

Der Portugiese adelte den Kapitän nach der Partie gegen Sevilla ausdrücklich: „Neulich habe ich halb im Scherz, halb im Ernst gesagt: Hätten wir vier Valverdes, würden sie auf vier verschiedenen Positionen spielen. Er gehört zu den vielseitigsten Fußballern der Gegenwart. Er kann überall und auf sehr hohem Niveau spielen. Heute hat er ein brillantes Spiel gemacht. Er ist Kapitän von Real Madrid. Wenn er im Tor spielen muss, zieht er Handschuhe an und stellt sich zwischen die Pfosten.“

DEINE MEINUNG

Die Konkurrenzsituation in der Defensive hatte sich für Alexander-Arnold durch die Ankunft von Dumfries zusätzlich verschärft. Der Niederländer wechselte im Sommer von Inter Mailand zu Real und unterschrieb bis 2030.

Schwierige Situation für Alexander-Arnold

Alexander-Arnold, der nach einer zwischenzeitlichen Nichtberücksichtigung wieder zum englischen Nationalteam gehört, war zum Champions-League-Auftakt gegen Inter auch im Mittelfeld getestet worden. Nach 79 Minuten war sein Einsatz beendet – Mourinho räumte anschließend ein, dass das Experiment nicht aufgegangen sei.

Im September hatte Alexander-Arnold seinen Abschied aus Liverpool noch als bewussten Schritt beschrieben: „Es war eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens. Liverpool ist meine Heimat, der Verein hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Aber Madrid fühlte sich zum richtigen Zeitpunkt wie der richtige Schritt an. Es ist definitiv eine Herausforderung, aber eine, die ich annehme.“

Nun scheint Alexander-Arnold in der Hierarchie bei Real Madrid offenbar weiter nach unten gerutscht zu sein.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.