Matthias Sammer prangert die Nachwuchsprobleme im deutschen Fußball an. Ein Beispiel dafür sei seiner Meinung nach Karim Adeyemi.

Matthias Sammer hat Karim Adeyemi trotz seines überzeugenden Starts beim FC Barcelona als Beispiel für grundsätzliche Defizite in der deutschen Nachwuchsförderung angeführt. Der 24-Jährige war nach dem Verpassen der jüngsten WM unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp in den ersten beiden Partien gegen die Niederlande und Griechenland jeweils Starter.

„Karim Adeyemi ist ohne Zweifel ein großartiger Spieler. Kevin Schade ist ohne Zweifel ein großartiger Spieler. Aber haben wir bei ihnen etwas verpasst?“, fragte Sammer bei der Diskussionsrunde „Sky Sport Impuls“ in München.

Matthias Sammer spricht einmal mehr Klartext Matthias Sammer spricht einmal mehr Klartext © IMAGO/Sven Simon

Sammer: „Wir liegen völlig falsch!“

Der frühere DFB-Sportdirektor und heutige BVB-Berater kritisiert, dass die Ausbildung zu stark von taktischen Systemen geprägt ist. „Es gibt zu viel Schwerpunkt auf dem System und zu wenig Individualisierung. Was passiert, wenn diese beiden keinen Raum haben? Können sie Eins-gegen-eins-Situationen lösen? Können sie dribbeln?“, fragte der Ballon-d’Or-Gewinner von 1996. Adeyemi kommt trotz seiner Erfahrung im Vereinsfußball bislang nur auf 13 Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft.

Sammer stellte die deutsche Entwicklung insgesamt infrage, obwohl die DFB-Auswahlen seit 2006 acht internationale Nachwuchstitel gewonnen und 14 Endspiele erreicht haben. Im selben Zeitraum stand Spanien über alle Altersklassen hinweg in 22 Finals und holte 14 Titel. „Wir liegen völlig falsch! Völlig falsch!”, erklärte Sammer und warnte davor, andere Fußballnationen kopieren zu wollen: „Die beste Kopie ist immer noch schlechter als das Original.”

Große Erwartungen setzt der 59-Jährige in Per Mertesacker, der ab Januar neuer DFB-Geschäftsführer Sport wird. „In Deutschland sind wir eher feige als mutig geworden. Wir müssen wieder zum Wesentlichen zurück“, betonte Sammer. Zugleich bot er dem Verband seine Hilfe an: „Sie müssen ihre Angst überwinden, dann können wir reden. Wenn jemand glaubt, dass es nützlich sein könnte, kann er mich fragen. Und er wird immer eine Antwort bekommen.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.