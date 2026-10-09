Adeyemi? "Für ihn war es das Beste zu wechseln"

Raphinha verpasst wohl das Ligaspiel des FC Barcelona gegen Getafe. Flicks Stammkeeper steht nach Knieproblemen vor der Rückkehr.

Der FC Barcelona muss beim La-Liga-Comeback gegen Getafe wohl auf Raphinha verzichten. Der Brasilianer fehlte auch am Freitag im Mannschaftstraining und wird am Samstag um 18.30 Uhr (im LIVETICKER) laut Mundo Deportivo nicht zur Verfügung stehen. Grund ist ein Muskelödem im rechten hinteren Oberschenkel, das ihn die gesamte Woche vom Teamtraining fernhielt.

Für Joan Garcia deutet dagegen alles auf einen Startelfeinsatz hin. Der Torhüter hatte beim vergangenen Ligaspiel in Sevilla wegen Beschwerden am rechten Knie gefehlt, trainiert aber seit Donnerstag wieder mit der Mannschaft.

Raphinha fällt gegen Getafe wohl aus Raphinha fällt gegen Getafe wohl aus © IMAGO/Pressinphoto

De Jong wartet auf Rückkehr zum Team

Trainer Hansi Flick zog mit Max Bonfill erneut einen Keeper aus der zweiten Mannschaft hinzu, der das Torwartquartett mit Dominik Livakovic und Wojciech Szczęsny komplettierte.

Frenkie de Jong arbeitet weiter mit der Gruppe, dürfte seine medizinische Freigabe aber noch nicht erhalten. Andreas Christensen trainierte individuell. Der Däne hatte sich am 20. September in Sevilla einen Muskelriss im linken Quadrizeps zugezogen und wird noch mehrere Wochen ausfallen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.