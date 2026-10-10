Atlético Madrid verspottet Real Madrid zum wiederholten Male in den sozialen Medien. Diesmal steht Federico Valverde und seine „Blitzgenesung“ im Mittelpunkt. Bereits zuvor hatte die Rivalität zwischen den Klubs für ordentlich Zündstoff gesorgt.

Es folgt der nächste Seitenhieb! Seit dem Stadtderby liefern sich Atlético Madrid und Real Madrid einen öffentlichen Schlagabtausch in den sozialen Medien. Nun hat Atlético Madrid erneut gegen seinen Rivalen nachgelegt. Diesmal nahm der Klub die schnelle Rückkehr von Reals Mittelfeldspieler Federico Valverde zum Anlass.

„Wir möchten Real Madrid dazu gratulieren, weiterhin Geschichte zu schreiben, indem sie bewiesen haben, dass die gesamte weltweite medizinische Fachwelt falsch lag“, stichelte Atlético in einem Beitrag auf der Plattform X gegen die Königlichen.

Diesmal ist Federico Valverde Opfer von Atlético Madrids Sticheleien Diesmal ist Federico Valverde Opfer von Atlético Madrids Sticheleien © IMAGO/PsnewZ

Valverdes „Blitzgenesung“

Der spöttische Beitrag geht auf das „Derbi madrileño“ am 20. September zurück. Nach einem harten Einsteigen von Atléticos Mittelfeldspieler Kang-in Lee erlitt Valverde eine Verstauchung dritten Grades im linken Sprunggelenk – eine Verletzung, die in der Regel eine längere Genesungspause nach sich zieht.

Anders als befürchtet steht Valverde nach 17 Tagen (seit der Veröffentlichung der medizinischen Erklärung) aber wieder im Aufgebot der Königlichen gegen Villarreal (21 Uhr im LIVETICKER). Das letzte Training hatte der Uruguayer problemlos absolvieren können.

Dass der 28-Jährige seinem Trainer José Mourinho nach der Länderspielpause nun wieder zur Verfügung steht, nutzte Atlético Madrid, um den 2:1-Erfolg gegen die Königlichen im Derby weiter auszukosten und die Kontroverse mit einem ironischen Kommentar weiter anzuheizen.

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Öffentlicher Schlagabtausch geht in die nächste Runde

Es ist nicht das erste Mal, dass Atlético Madrid nach dem 2:1-Derbysieg gegen Real Madrid austeilt. Bereits einen Tag nach dem Sieg hatte Atlético Real-Trainer Mourinho verspottet. Der Portugiese hatte sich nach der Partie über strittige Schiedsrichter-Entscheidungen beschwert. Dabei hatte er sowohl auf das Tackling von Lee bei Valverde als auch auf einen Tritt von Cuti Romero bei Jude Bellingham aufmerksam gemacht.

Queremos felicitar al @RealMadrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada.

#RecuperaciónMilagrosa #ParteMédico #EsguinceGrado3 #HistoriaQueTúHiciste — Atlético de Madrid (@Atleti) October 9, 2026

Als Reaktion darauf postete Atlético Madrid einen spöttischen Beitrag, in dem der Klub Mourinhos Umgang mit den Unparteiischen kritisierte. Daraufhin konterte Real Madrid mit einem rund vierminütigen Video, welches unter anderem kritische Szenen von Atlético-Trainer Diego Simeone mit Schiedsrichtern zeigte. „Hier gibt es nicht viel Respekt, eher Beleidigungen gegen die Schiedsrichter“ , sprach eine Stimme aus dem Off.

Noch klingen die Diskussionen nach dem Derby also nicht ab, stattdessen geht der öffentliche Schlagabtausch der Madrider Vereine mit Valverdes „Blitzgenesung“ in die nächste Runde.

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