Nach seinem Aus bei Real Madrid geht es für Dani Carvajal nach unten. Der Verteidiger soll den Tabellen-14. in der Defensive verstärken.

Der spanische Europameister Dani Carvajal hat nach seinem Abschied von Real Madrid einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 34 Jahre alte Außenverteidiger erhält beim spanischen Erstligisten FC Getafe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie der Verein am Dienstag bekannt gab.

Nach 13 Jahren und 451 Spielen für Real Madrid hatten die Königlichen im Sommer den Vertrag mit Carvajal nicht mehr verlängert. Für seinen neuen Verein muss der sechsmalige Champions-League-Sieger die spanische Hauptstadt jedoch nicht verlassen, denn Getafe liegt nur etwa 13 Kilometer südlich des Madrider Stadtzentrums.

Carvajal soll Getafe als Rechtsverteidiger unterstützen Carvajal soll Getafe als Rechtsverteidiger unterstützen © AFP/SID/THOMAS COEX

Zu diesem Klub geht Carvajal nach dem Abschied von Real Madrid

Der Vorstadtklub liegt nach acht Spieltagen nur auf dem 14. Platz in La Liga und kann die Unterstützung der Real-Madrid-Legende daher gut gebrauchen.

Getafe und Carvajal, der einst für ein Jahr auch in Leverkusen spielte, arbeiteten bereits seit letzter Woche an einer Zusammenarbeit. Die Finanzkontrolle der Liga lehnte den Vertrag jedoch mit Verweis auf das spanische Financial Fairplay zunächst ab. Nun gab es grünes Licht für die Neuverpflichtung.