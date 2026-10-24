José Mourinho sieht das Clásico beim FC Barcelona nicht als Reifeprüfung für Real Madrid.

José Mourinho geht mit Real Madrid selbstbewusst in den ersten Clásico der Saison. Am Sonntag trifft sein Team am zehnten Spieltag im Camp Nou auf den FC Barcelona, nachdem es RB Leipzig zuletzt mit 4:1 besiegt hatte.

Der Portugiese betonte: „Wir sind in einer guten Dynamik. Wir gewinnen Spiele, spielen gut, schießen Tore. Aber in Clásicos hat das keinen Einfluss.“ Seine Erfahrung aus Derbys und Clásicos sei, dass die vorherigen Resultate „nicht viel Bedeutung“ hätten.

Eine Reifeprüfung für seine Mannschaft wollte Mourinho daraus nicht machen. „Nein, Real Madrid gewinnt mit Mourinho Titel“, sagte der Trainer auf die Frage nach einer möglichen Bewährungsprobe. Der Clásico sei vor allem wegen seiner weltweiten Dimension einzigartig: „Die fußballverliebte Welt hält normalerweise an, um ihn zu sehen.“ Die 2:4-Niederlage der Katalanen bei Paris Saint-Germain in der Champions League ändere für ihn ebenso wenig wie der eigene Kantersieg gegen Leipzig an der Ausgangslage.

Mourinho mit Lob für Yamal und Flick

Mourinho verwies zudem auf die unterschiedliche Entwicklungsphasen beider Teams. Mit Real arbeite er erst seit drei Monaten zusammen, effektiv wegen der Vorbereitung und der Länderspielpause sogar erst seit rund eineinhalb Monaten, sagte er: „Weit davon entfernt, ein fertiges Produkt zu sein, wir sind ein anfängliches Produkt.“

Barcas Lamine Yamal nannte er einen „großartigen Spieler“, stellte aber klar, dass Real seine eigene Idee nicht wegen eines einzelnen Gegners verändern werde; Hansi Flick sei „ein großartiger Trainer“, der beim FC Barcelona „optimale Arbeit“ leiste.

Seine Startelf habe er bereits festgelegt, konkrete taktische Pläne verriet er jedoch nicht.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.