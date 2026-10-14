Vinícius-Sperre sorgt bei Mourinho für Ärger

José Mourinho kritisiert den Zeitpunkt der Verkündung der Sperre für Vinícius Júnior. Der spanische Verband teilte das Strafmaß kurz vor Reals Champions-League-Spiel bei der Roma mit.

José Mourinho hat den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Sperre für Vinícius Júnior scharf kritisiert. Der Disziplinarausschuss des spanischen Verbandes sperrte den Brasilianer nach seiner Roten Karte gegen Villarreal für vier Ligaspiele und kommunizierte diese Entscheidung am Mittwochabend, weniger als zwei Stunden vor Reals Champions-League-Spiel bei der Roma (Jetzt im LIVETICKER).

Vor dem Spiel wurde Mourinho bei Movistar+ gefragt, ob die Sanktion seinen Offensivstar mental belasten könne. Daraufhin verwies der Coach auf den Verband: „Ich denke, die Frage muss an das Komitee gehen: Warum wurde die Sperre zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht? Wenn du mir diese Frage stellst, dann wohl, weil du glaubst, dass sie ihn beeinflussen könnte.“

José Mourinho nahm den spanischen Verband ins Visier José Mourinho nahm den spanischen Verband ins Visier © IMAGO/ZUMA Press

Mourinho kritisiert den Zeitpunkt der Vinícius-Sperre

Der Portugiese legte nach: „Ihr solltet das Komitee fragen, warum es die Entscheidung nicht heute Morgen oder morgen Früh getroffen hat. Warum tun sie das zwei Stunden vor einem wichtigen Spiel für Real Madrid, einen spanischen Klub?“

Vinícius steht im Stadio Olimpico in der Startelf, da die Sperre ausschließlich die Liga betrifft. Sportlich erwartet Mourinho gegen die Roma, die er von 2021 bis 2024 trainierte, einen Gegner mit außergewöhnlich hohem Pressing.

Sein Team solle deshalb vermeiden, zu früh unter Druck gesetzt zu werden: „Sie pressen vorne mannorientiert wie kein anderer. Wir werden sehen, ob wir daraus einen Vorteil ziehen können. Wenn nicht, müssen sie fünf oder zehn Meter tiefer pressen.“

In der Abwehr setzt der Coach auf Antonio Rüdiger neben Ibrahima Konaté, während Dean Huijsen zunächst auf der Bank sitzt. Mourinho begründete die Entscheidung mit Rüdigers Erfahrung in der für Real Madrid schwierigen Atmosphäre in Rom.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.