Kylian Mbappé zeigt seine WM-Auszeichnungen und unterstreicht damit seinen Anspruch auf den Ballon d'Or.

Kylian Mbappé setzt im Rennen um den Ballon d’Or ein sichtbares Zeichen. Der Angreifer von Real Madrid veröffentlichte am Donnerstag auf Instagram Fotos seiner Auszeichnungen von der jüngsten Weltmeisterschaft: der Goldene Schuh und der Bronzene Ball stehen dabei im Mittelpunkt. Die Abstimmung für den Ballon d’Or endete bereits vor drei Tagen, die Verleihung steigt am 26. Oktober.

Bei der WM hatte Mbappé mit zehn Treffern die Torjägerwertung gewonnen und zusätzlich den Bronzenen Ball als drittbester Spieler des Turniers erhalten. Damit zählt der Franzose zu den Kandidaten auf die prestigeträchtige Individual-Auszeichnung – ebenso wie Lamine Yamal, Harry Kane und Titelverteidiger Ousmane Dembélé. Mit Frankreich führte Mbappé sein Team durch das Turnier, bei Real Madrid prägte er die Saison vor allem in den Phasen, in denen ihn keine Verletzung bremste.

Kylian Mbappé gewann bei der WM 2026 den Goldenen Schuh Kylian Mbappé gewann bei der WM 2026 den Goldenen Schuh © IMAGO/Latin Sport Images

Mbappé wirbt offensiv für seine Chancen

Zuletzt hatte der 27-Jährige seinen Anspruch bereits klar formuliert. Im Gespräch mit France Football, dem Organisator des Ballon d’Or, sagte Mbappé: „Es ist ein gutes Jahr, um ihn zu gewinnen.“ Auch Spekulationen über Spannungen mit Dembélé wies er zurück: „Ich habe schon mit ihm gesprochen, es gibt kein Problem, er ist ein Freund.“

Rückendeckung erhält Mbappé zudem aus dem eigenen Team. Thibaut Courtois sprach sich in einem Interview öffentlich für seinen Real-Mitspieler als Ballon-d’Or-Sieger aus. Sportlich hatte der Franzose zuletzt allerdings einen Dämpfer hinnehmen müssen: Nach seiner Rückkehr von der Länderspielpause diagnostizierten die Ärzte von Real Madrid eine Überstreckung der hinteren Kapsel im linken Knie. Der Klub erklärte den Stürmer weiter für beobachtungspflichtig.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.