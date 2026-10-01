Boss bestätigt: Barca wollte Lautaro Martínez verpflichten

Präsident Joan Laporta bestätigt Gespräche des FC Barcelona über Lautaro Martínez mit Inter Mailand. Die Italiener blockten einen Transfer des Stürmers ab.

Joan Laporta hat die Gespräche des FC Barcelona über eine Verpflichtung von Lautaro Martínez bestätigt. Der Präsident nahm Ende August selbst Kontakt zu Inter-Mailand-Boss Giuseppe Marotta auf, nachdem ein Transfer von Julián Álvarez (Atletico Madrid) nicht möglich gewesen war. Der italienische Klub machte allerdings unmissverständlich klar, dass der argentinische Stürmer nicht zum Verkauf steht – damit waren die Gespräche beendet.

„Er ist ein unglaublicher Spieler, wir wollten ihn uns unter allen Umständen nicht entgehen lassen“, sagte Laporta im Rahmen der EFC-Vollversammlung in Kopenhagen im Gespräch mit dem Corriere dello Sport und dem Corriere della Sera. „Eines Tages rief ich Beppe Marotta an – nur wir beide, ohne Vermittler. Ich sagte ihm, dass ich Lautaro gerne in meinem Team hätte und den Jungen sehr bewundere. Aber er ließ mich nicht einmal ausreden. Er machte klar, dass der Spieler nicht zu verkaufen sei.“

Der Barca-Boss zog daraus unmittelbar die Konsequenz: „Also beendete ich alle Gespräche, es gab keinen Weg weiterzumachen. Marotta und ich haben ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis. Aus Respekt vor ihm und Inter gingen wir nicht weiter.“ Sportdirektor Deco hatte zuletzt bereits angedeutet, dass es Kontakte zum italienischen Klub gegeben hatte.

Laporta lobt Fàbregas – aber schwärmt von Flick

Auch Cesc Fàbregas war bei der Versammlung ein Thema: Der frühere Barca-Star und heutige Trainer von Como 1907 soll eine Ausstiegsklausel für den Fall besitzen, dass Barca ihn verpflichten möchte. Laporta betonte zum einen die Rolle des deutschen Coachs Hansi Flick und sagte bezüglich des Spaniers: „Er gehört zu uns, und wir sind sehr glücklich über den Erfolg, den er bei Como hat. Er verdient ihn absolut.“

Como gastiert am 27. Januar 2027 in der Champions League im Camp Nou. „Fàbregas kennt unsere Mentalität und die Vision von Barca besser als jeder andere. Aber jetzt haben wir mit Flick einen großartigen Trainer. Ihr habt gesehen, wozu er fähig ist.“

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Laporta lobte zudem die Entwicklung unter Flick. „Dieser Trainer hat uns überzeugt. Wir haben der Welt wieder Angst eingejagt“, sagte der Präsident, mahnte aber zugleich: „Keine Selbstzufriedenheit, wir müssen um alles kämpfen.“ Der Gewinn der Champions League sei sein Traum, ebenso wie die Fertigstellung des neuen Stadions.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.