Erste Clasico-Tickets sorgen für großen Ärger

Auf dieser Position hat Flick die Qual der Wahl

Der FC Barcelona hat den Ticket-Vorverkauf für den kommenden Liga-Klassiker gegen Real Madrid gestartet. Allerdings lösen die Preise großen Unmut aus.

Noch bevor der Ball rollt, sorgt der Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid für Diskussionen. Der katalanische Klub hat den Vorverkauf für das Ligaduell am 25. Oktober nun exklusiv für seine Mitglieder geöffnet. Doch die Höhe der Ticketpreise löst großes Unverständnis aus.

Die günstigsten Karten waren zunächst für 476 Euro erhältlich, die teuersten kosteten 999 Euro. Bereits einen Tag später stiegen die Preise im Verkauf teilweise auf mehr als 1.100 Euro. Entsprechend heftig fiel die Kritik unter den Anhängern aus.

Der FC Barcelona trägt seine Heimspiele wieder im Camp Nou aus Der FC Barcelona trägt seine Heimspiele wieder im Camp Nou aus © IMAGO/NurPhoto

FC Barcelona: Ärger auch die Rabattregelung für Mitglieder

Für zusätzlichen Unmut sorgt die Rabattregelung für Vereinsmitglieder. Nach Angaben aus dem Umfeld des Ticketverkaufs erhalten sie lediglich einen Preisnachlass von fünf Prozent. Das steht in deutlichem Kontrast zu einem Versprechen von Präsident Joan Laporta, der im Zuge seines Wahlkampfs einst Ermäßigungen von bis zu 50 Prozent für Mitglieder in Aussicht gestellt hatte.

Der Clásico zählt traditionell zu den begehrtesten Spielen des europäischen Fußballs. In Barcelona wird aktuell jedoch vor allem darüber diskutiert, welchen Preis die Fans zahlen müssen, um live dabei zu sein.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.