Lamine Yamal reagiert nach Platz drei beim Ballon d'Or mit einer kämpferischen Botschaft und richtet den Blick auf den FC Barcelona.

Lamine Yamal hat sich nach der Ballon-d’Or-Gala mit einer klaren Botschaft an seine Fans gewandt. Der Barca-Profi, der bei der Wahl zum Weltfußballer hinter Sieger Harry Kane und Kylian Mbappé den dritten Rang belegte, schrieb in den sozialen Netzwerken in Großbuchstaben: „ER WIRD KOMMEN.“

Dazu erklärte der 19-Jährige: „Die guten Dinge brauchen Zeit, ich vertraue auf den Weg, den ich mir aufbaue. Ohne Eile, mit Vorfreude und mit der Ruhe, dass mein Moment eines Tages kommen wird.“

Lamine Yamal bei der Gala des Ballon d’Or Lamine Yamal bei der Gala des Ballon d’Or © IMAGO/ABACAPRESS

Yamal hatte bei der Gala im London Palladium zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung als bester Nachwuchsspieler erhalten und sich dabei vor Teamkollege Pau Cubarsí durchgesetzt. In seiner Rede richtete er sich an seinen Freund: „Ich hätte mir gewünscht, dass Cubarsí hier wäre, denn ich glaube, dieser Preis hätte an ihn gehen müssen. Ich bin sehr glücklich, diese Auszeichnungen weiterhin zu bekommen.“

Barca-Profis kommentieren unter Yamal-Beitrag

In seinem Instagram-Post gratulierte Yamal außerdem den weiteren Preisträgern und stellte den Mannschaftserfolg in den Mittelpunkt: „Mein Fokus liegt wieder auf dem Wichtigen: dafür zu sorgen, dass der FC Barcelona wieder gewinnt.“

Fermín López kommentierte den Beitrag mit „Er wird kommen – und mehr als einer. Immer bei dir.“ Ronald Araújo schrieb: „Er wird ohne Zweifel kommen. Kopf hoch! Du bist der Beste“, während Iñigo Martínez Yamal mit einer Krone würdigte.

DEINE MEINUNG

Nach seiner Rückkehr aus London steht für Yamal am Mittwoch das erste Training der Woche an, ehe Barcelona am Samstag um 21 Uhr im Camp Nou auf Alavés trifft.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.