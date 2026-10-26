Knöchelverletzung: Barca etwa sieben Wochen ohne Espart

Der Verteidiger reiht sich in die Verletztenliste des spanischen Topklubs ein.

Nächste bittere Nachricht für den FC Barcelona: Nach der Niederlage im Clásico gegen Real Madrid (1:2) am Sonntag muss der Tabellenführer der spanischen Fußballliga lange auf Innenverteidiger Xavi Espart verzichten. Der hochveranlagte 19-Jährige, der sich im Topspiel verletzt hatte, werde mit einer Knöchelverletzung voraussichtlich sieben Wochen ausfallen, teilte Barcelona mit.

Espart, der sich unter Hansi Flick in dieser Saison zum Stammspieler aufgeschwungen hatte, ist einer von mehreren prominenten Ausfällen der Katalanen. Auch Eric García, Andreas Christensen und Dani Olmo fallen derzeit verletzungsbedingt aus.