Barca-Neuzugang Karim Adeyemi lobt seinen Trainer Hansi Flick und schwärmt vor seinem ersten Clásico vom Leben in Barcelona.

Karim Adeyemi hat seine enge Verbindung zu Hansi Flick hervorgehoben. Der deutsche Flügelspieler, der vor seinem ersten Clásico Fragen von Barça-Fans beantwortete, erklärte den Vereinsmedien: „Hansi Flick ist der Grund, warum ich hier bin, und ich bin ihm sehr dankbar. Ich spreche ehrlich mit ihm, und das ist sehr wichtig. Wir haben eine besondere Verbindung – so wie er sie mit dem gesamten Team hat.“

Der 24-Jährige erinnerte sich auch an Flicks ersten Rat nach seinem Wechsel vom BVB zum FC Barcelona. „Dass ich jedes Training, die Atmosphäre in der Mannschaft, Barcelona, die Katalanen genießen soll… Das war das Erste, was er mir beigebracht hat“, sagte Adeyemi.

Karim Adeyemi und sein Trainer Hansi Flick Karim Adeyemi und sein Trainer Hansi Flick © IMAGO/ZUMA Press Wire

Sein Vertrag bei den Katalanen läuft bis 2031. In Barcelona fühle er sich inzwischen rundum wohl: „Ich genieße die Sonne, die Menschen – alle sind sehr nett. Ich könnte nicht auswählen, was am besten ist. Es ist alles wunderschön, hier zu sein.“

Adeyemi schwärmt von Messi

Bei der Frage nach Barça-Idolen nannte Adeyemi Lionel Messi als einst besten Spieler der Welt. Für eine Offensive ohne den Argentinier würde er aber Andrés Iniesta, Neymar und Ronaldinho auswählen.

Locker reagierte der Angreifer auf den Vergleich mit Teamkollege Anthony Gordon: „Anthony wird der Zweitschnellste sein… Ich würde ihn definitiv schlagen.“ Zudem sei er von Xavi Espart sehr überrascht worden.

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Auch vom Spotify Camp Nou zeigte sich Adeyemi beeindruckt: „Es ist unglaublich. Es ist noch nicht einmal fertig und schon fantastisch. Wenn wir auf den Platz gehen und die Hymne erklingt, ist es spektakulär.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.