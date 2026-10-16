LaLiga-Boss legt gegen Real Madrid nach

Javier Tebas weist Real Madrids Rücktrittsforderung zurück und erhebt schwere Vorwürfe gegen den spanischen Rekordmeister.

Javier Tebas hat die Rücktrittsforderung von Real Madrid scharf zurückgewiesen und dem Klub Einschüchterung vorgeworfen.

„All das hat einen Namen: Einschüchterung“, schrieb der LaLiga-Präsident am Freitag in einem ausführlichen Beitrag auf X. Zuvor hatte Real Madrid seinen sofortigen Rücktritt als LaLiga-Präsident und Vizepräsident des spanischen Verbands RFEF verlangt.

Präsident Javier Tebas sieht sich Angriffen von Real Madrid ausgesetzt Präsident Javier Tebas sieht sich Angriffen von Real Madrid ausgesetzt © IMAGO/Pressinphoto

Auslöser ist Tebas‘ vorheriger Vergleich der Kommunikationsstrategie des Klubs und von Real Madrid TV mit den Methoden von Joseph Goebbels, dem Propagandaminister des NS-Regimes. Der spanische Rekordmeister hatte die Aussagen in einer offiziellen Mitteilung als untragbar bezeichnet und Tebas vorgeworfen, den Verein zu diskreditieren, statt die Aufklärung im Negreira-Komplex voranzutreiben.

Real Madrid? „Beleidigende Angriffe“

Tebas erklärte nun, er habe in 13 Jahren als LaLiga-Präsident zahlreiche Rücktrittsforderungen und Versuche erlebt, ihn aus dem Amt zu drängen. Er betonte, Neutralität dürfe nicht mit Untätigkeit verwechselt werden: „Mein Amt verlangt Unabhängigkeit, nicht Passivität gegenüber Ungerechtigkeiten oder Schweigen angesichts der fortwährenden, maßlosen und beleidigenden Angriffe von Real Madrid TV und seinen Sprachrohren auf unseren Wettbewerb.“

Auch im Fall Negreira ging Tebas den Klub direkt an. LaLiga habe von Beginn an gehandelt, schrieb er, und forderte Real Madrid auf, mögliche Belege gegen einzelne Schiedsrichter vorzulegen. Der Präsident verwies zudem auf Aussagen von Florentino Pérez zur Beziehung mit dem FC Barcelona und fragte, warum die Eskalation zeitlich mit dem Bruch Barcelonas mit der Super League zusammenfalle.

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Tebas verlangte außerdem Transparenz bei den vom Verein beantragten Spielverlegungen und Anstoßzeiten. Zugleich berichtete er von einer gegen ihn gerichteten Drohung: „Ich werde die gesamte Anhängerschaft von Real Madrid gegen dich aufbringen, und du wirst nicht mehr auf die Straße gehen können.“

Seine Forderung an die Klubführung: Kritik an Verantwortlichen dürfe nicht mit Angriffen auf den Verein und dessen Fans vermischt werden.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.