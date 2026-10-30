Flick lobt Yamals Reaktion nach verpasstem Ballon d’Or

"Ich bin sehr stolz auf Lamine. Er hat sehr gut reagiert", sagt der Barca-Trainer.

Trainer Hansi Flick hat Barcelonas Jungstar Lamine Yamal nach dessen Enttäuschung bei der Ballon-d’Or-Wahl ausdrücklich gelobt. Der Offensivspieler des spanischen Meisters war bei der Auszeichnung für den besten Fußballer der Welt lediglich auf Rang drei gelandet. Gewinner wurde Harry Kane vor Kylian Mbappé. Vor dem Ligaspiel gegen Deportivo Alavés betonte Flick jedoch, dass der 19-Jährige die Situation vorbildlich verarbeitet habe.

„Harry Kane hat ihn verdient, aber ihr wisst bereits, was ich über Lamine denke. Er hat das Niveau, das erforderlich ist, um diese Auszeichnung zu gewinnen“, sagte Flick. Besonders beeindruckt zeigte sich der deutsche Coach von der Reaktion seines Spielers: „Ich bin sehr stolz auf Lamine. Er hat sehr gut reagiert und war im Training sehr fokussiert. Das ist die Art und Weise zu antworten. Seine Mentalität ist sehr gut für die Mannschaft.“

Für Barcelona bietet sich gegen Alavés die Gelegenheit, nach zuletzt zwei empfindlichen Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Nach zuvor elf Siegen in Serie über alle Wettbewerbe hinweg hatten die Katalanen zunächst in der Champions League bei Paris Saint-Germain mit 2:4 verloren. Es folgte am vergangenen Wochenende eine 1:2-Heimniederlage im Clásico gegen Real Madrid.

Trotz der Rückschläge führt Barcelona die Tabelle der Primera División weiterhin an. Der Vorsprung auf den nächsten Gegner Atlético Madrid beträgt zwei Punkte. Flick mahnte dennoch zur Geduld: Die Saison sei „ein langer Weg“. Titel würden erst am Ende der Spielzeit vergeben, Niederlagen müsse man akzeptieren und aus ihnen lernen.