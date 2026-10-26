Doppelpacker Mbappé: „Der Star war die Mannschaft“

Der Franzose erzielt seine Treffer 99 und 100 für Real. Hansi Flick fordert eine Reaktion von Barca.

Superstar Kylian Mbappé hat nach seinen Treffern 99 und 100 für Real Madrid den wichtigen Prestigeerfolg im Clasico beim FC Barcelona in den Vordergrund gestellt. „Ich bin sehr glücklich. Jeder weiß, dass ich gerne Tore schieße. Das Wichtigste ist aber der Sieg der Mannschaft, und ich glaube, dass uns das als Team viel Selbstvertrauen geben wird. Der Star war die Mannschaft“ sagte Mbappé nach dem 2:1 (1:0) im 265. Duell der Erzrivalen beim Klub-TV.

Der Doppelpack des Franzosen verhinderte nicht nur den alleinigen Startrekord von Barca mit Trainer Hansi Flick. Real hat sich bei nun drei Punkten Rückstand wieder im Titelrennen zurückgemeldet. „Wir wussten, dass wir ein großes Spiel abliefern mussten, ein Spiel für echte Männer. Der Sieg ist ein gutes Zeichen“, betonte Mbappé.

Mbappé (41.) besorgte zunächst die Führung, nach dem Ausgleich durch Raphinha (61.) dann kurz vor Schluss auch den umjubelten Siegtreffer (87.). Der in der Kritik stehende José Mourinho ging auf die Knie und jubelte ausgelassen.

„Mein Team hat ein außergewöhnliches Spiel gemacht, sehr organisiert, mit guter Konzentration und dem Mut, von hinten herauszuspielen gegen eine Mannschaft, die sehr viel presst“, sagte Mourinho.

Weniger zufrieden war Flick nach der zweiten Niederlage in seinem achten Clasico. „Man hat gesehen, dass uns die Frische gefehlt hat. Es ist die erste Niederlage in La Liga, zuvor haben wir neunmal in Folge gewonnen. Das ist die Perspektive, die wir haben müssen. Niederlagen gehören zum Spiel. Wir müssen analysieren, wir müssen Dinge verbessern. Jetzt ist es wichtig, dass wir eine Reaktion zeigen“, sagte der frühere Bundestrainer. Zehn Siege zum Start sind noch keinem Team in La Liga gelungen.