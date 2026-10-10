„Revolution in Flicks Startelf“ bei Barca

Flick: "Er wird der beste Spieler der Welt"

Hansi Flick verändert Barcelonas Startelf gegen Getafe deutlich und lässt zwei Stars draußen.

Der FC Barcelona beginnt das Heimspiel gegen Getafe (JETZT im LIVETICKER) in La Liga mit einer stark veränderten Startelf. Coach Hansi Flick stellt Joan Garcia wieder ins Tor und gibt Gabriel Jesus erstmals von Beginn an das Vertrauen. Dafür sitzen mit Pau Cubarsí und Pedri zwei wichtige Kräfte zunächst auf der Bank. „Revolution in Flicks Startelf“, berichtete die Mundo Deportivo.

Vor Garcia bilden Jules Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín und Xavi Espart die Viererkette. Davor spielen Rodri, Gavi und Dani Olmo. Die Sturmreihe bilden Lamine Yamal, Gabriel Jesus und Anthony Gordon.

Hansi Flick lässt in Barcas Startelf einige Stars draußen Hansi Flick lässt in Barcas Startelf einige Stars draußen © IMAGO/ZUMA Press

Flick lässt Adeyemi draußen

Der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi wird zunächst auf der Bank Platz nehmen. Mit Raphinha fehlt ein Star ganz im Kader. Grund ist ein Muskelödem im rechten hinteren Oberschenkel, das ihn die gesamte Woche vom Teamtraining fernhielt. Flick verkündete den bitteren Ausfall bereits am Freitag.

In der spanischen Liga führt Barca souverän die Tabelle an und hat in sieben Partien bisher 21 Punkte geholt. Somit feierten die Katalanen bisher nur Siege.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.