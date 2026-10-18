Barca lässt Eric García, Jules Koundé und Gerard Martín nach dem Sieg bei Betis untersuchen. Das Trio ist für PSG fraglich.

Der FC Barcelona muss nach dem 5:2 bei Real Betis um drei Abwehrspieler bangen.

Eric García, Jules Koundé und Gerard Martín müssen nach dem Spiel in Sevilla medizinisch untersucht werden. Ihr Einsatz im anstehenden Duell mit Paris Saint-Germain in der Champions League ist vorerst offen.

Hansi Flick bangt um gleich drei Abwehrspieler Hansi Flick bangt um gleich drei Abwehrspieler © IMAGO/NurPhoto

Alle drei Barca-Stars verletzen sich in Sevilla

García, der gegen Betis traf, musste in der Schlussphase wegen Problemen am rechten Oberschenkel vom Platz.

Koundé beendete die Partie ebenfalls angeschlagen und erreichte das Trainingszentrum am Sonntagvormittag mit deutlich erkennbarem Hinken.

Gerard Martín war zur Pause ausgewechselt worden, bei ihm liegt eine Schwellung am Fuß vor. Die Befunde sollen nun Aufschluss über die Schwere der Beschwerden geben.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.