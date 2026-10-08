Das Verhalten von Kylian Mbappé seit seiner Verletzung im ersten Nations-League-Spiel für Frankreich sorgt für Aufsehen. Bei Real Madrid ist man angeblich not amused.

In dem Video, das Real Madrid von der Trainingseinheit am Mittwochnachmittag veröffentlichte, mischte Kylian Mbappé wieder munter mit. Ein Einsatz am Samstag gegen den FC Villarreal (21.00 Uhr im LIVETICKER) wird damit immer wahrscheinlicher.

Doch auch wenn Real damit die Rückkehr zur Normalität demonstrieren will, die Unruhe um Mbappé hält indes weiter an. „Warum die Unzufriedenheit um Kylian Mbappé bei Real Madrid immer weiter wächst“, titelte am Donnerstagabend die französische Sportzeitung L’Équipe.

Kylian Mbappé und seine Ester Exposito Ende September vor dem Nachtclub „Boum Boum“ in Paris Kylian Mbappé und seine Ester Exposito Ende September vor dem Nachtclub „Boum Boum“ in Paris © IMAGO/Bestimage

Ballon d’Or für Mbappé wichtiger als Real Madrid?

Tenor: Mbappés Verhalten seit seiner Knieverletzung, die er sich im ersten Nations-League-Spiel mit Frankreich gegen die Türkei (1:0) zugezogen hatte, sei beim Klub nicht gut angekommen.

Zudem wachse bei Real intern das Gefühl, Mbappé stelle seine persönlichen Interessen über die des Klubs. Festgemacht wird dies an Mbappés offensiv geführtem Wahlkampf für den Ballon d’Or.

„Nach mehr als zwei Jahren hat man den Eindruck, dass er immer noch nicht verstanden hat, wie Real und sein Umfeld funktionieren und wie man sich dort verhalten muss“, sagte eine interne anonyme Quelle zu L’Équipe. „Er wird sehr schlecht beraten, und was das Image angeht, schadet das allen – ihm ebenso wie dem Verein.“

DEINE MEINUNG

Auch Mourinho hat offenbar mit Unruhe in der Kabine zu kämpfen

Generell herrscht offenbar weiterhin große Unruhe im Starensemble. Der Journalist Antón Meana sagte in der Sendung „El Larguero“ bei Cadena SER: „Das einzige Problem ist, dass die Stimmung in der Kabine immer noch genauso kalt ist wie vor fünf Monaten.“

Demnach sei es auch Coach José Mourinho nicht gelungen, die Stimmung im Team, mit der schon seine Vorgänger Álvaro Arbeloa und Xavi Alonso zu kämpfen hatten, entscheidend zu verändern.

Rein sportlich ist Mbappé aktuell unverzichtbar für die Madrilenen, die nach der 1:2-Niederlage im Stadtderby bei Atlético vor der Länderspielpause als Vierter aber schon sechs Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona liegen. Mbappé ist mit seinen acht Pflichtspieltoren, sieben davon in La Liga, der Toptorjäger im Team.

Wirbel um Club-Besuch und Fahrradtour

Mbappé hatte im Spiel gegen die Türkei nach Klubangaben eine Überstreckung der hinteren Gelenkkapsel des linken Knies erlitten. Die Verletzung setzte den 27-Jährigen für die weiteren drei Nations-League-Spiele außer Gefecht.

Kylian Mbappé wurde bei einem Ausflug ins Pariser Nachtleben abgelichtet Kylian Mbappé wurde bei einem Ausflug ins Pariser Nachtleben abgelichtet © IMAGO/Bestimage

Anfang Oktober wurde Mbappé bei einem Ausflug mit seiner Partnerin Ester Exposito ins Pariser Nachtleben und dem Besuch eines Clubs von Fotografen abgelichtet. Für zusätzlichen Wirbel sorgte später eine Radtour in der Schweiz, die Mbappé auf seinen sozialen Kanälen teilte. Die Aktionen kamen bei den Fans der Königlichen nicht gut an.

Die Marca hatte in dieser Woche berichtet, dass Mbappé seine Reha in Absprache mit dem Klub nicht in Madrid absolvierte. Am Montag reiste der Offensivstar dann zurück in die spanische Hauptstadt und stieg dort in dieser Woche wieder ins Teamtraining ein.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach