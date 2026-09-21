„Barbarisch“: Simeone schwärmt vom Flick-Fußball

Mourinho? "Wenn man die Grenze des Respekts überschreitet ..."

Diego Simeone schwärmt nach Atléticos Derbysieg vom FC Barcelona und Hansi Flicks Spielstil.

Diego Simeone hat den FC Barcelona nach Atléticos 2:1 im Derby gegen Real Madrid als aktuell stärkstes Team der Liga bezeichnet. Im Gespräch mit ESPN auf dem Rasen des Riyadh Air Metropolitano lobte der Argentinier vor allem den offensiven Stil von Hansi Flicks Mannschaft.

„Sie spielen großartig, es wirkt, als betrieben sie eine andere Sportart als wir“, sagte Simeone. „Sie hatten keinen Mittelstürmer, und plötzlich tauchte Raphinha auf, der in sieben Spielen zwölf Tore erzielt hat. Yamal hat sieben Tore. “ Diese Zahlen seien „unglaublich“, der Spielstil sei gar „barbarisch“.

Diego Simeone hat in höchsten Tönen von Hansi Flicks Mannschaft geschwärmt Diego Simeone hat in höchsten Tönen von Hansi Flicks Mannschaft geschwärmt © IMAGO/ZUMA Press Wire

Auch die Risikobereitschaft der Katalanen beeindruckt den Atleti-Coach: „Sie pressen dich in deiner eigenen Hälfte, nehmen dir Zeit und haben keine Angst davor, Risiko zu gehen oder ein Tor zu kassieren. Es scheint, als würden sie nach einem Gegentor noch gefährlicher. Sie sind im Moment besser – das beste Team der Liga, nach dem, was sie zeigen.“

Siempre fue una persona sincera — Demarhy7 (@___Demarhy7) September 20, 2026

Atlético ist nach dem siebten Spieltag mit 16 Punkten Zweiter hinter Barça (21), Real liegt mit 15 Zählern auf Rang vier. Barca hat mit wettbewerbsübergreifend acht Pflichtspielsiegen in Serie einen neuen Vereinsrekord aufgestellt und bereits 31 Tore erzielt.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.