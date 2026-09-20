Tumulte zwischen Atlético und Real Madrid

Zwischen Atlético Madrid und Real Madrid kommt es zu Tumulten. Ein Assistent von José Mourinho muss runter.

Nach einer hitzigen ersten Hälfte zwischen Atlético Madrid und Real Madrid (JETZT im LIVETICKER) ist die Lage in der Halbzeitpause endgültig eskaliert. Pablo Vercellone, Torwarttrainer von Atlético de Madrid, und Pedro Machado, José Mourinhos Assistent, sahen die Rote Karte und durften in der zweiten Halbzeit nicht auf der Bank Platz nehmen.

Unmittelbar nach dem Pausenpfiff hatte sich die Anspannung in den Spielertunnel verlagert. Dort gerieten Antonio Rüdiger und Morten Hjulmand aneinander, ehe mehrere Mitglieder der Trainerstäbe in die Auseinandersetzung verwickelt wurden.

José Mourinho ist ratlos José Mourinho ist ratlos © IMAGO/Ball Raw Images

Vorausgegangen war eine Szene zwischen Atlético-Verteidiger Romero und Jude Bellingham. Der Argentinier traf den Engländer mit offener Sohle am Bein – ein durchaus rotwürdiges Einsteigen. Verwarnt wurde zunächst aber nur Bellingham. Nach VAR-Intervention entschied sich Schiedsrichter Miguel Ángel Ortiz Arias für Gelb gegen Romero, die Verwarnung für Bellingham wurde gelöscht.

Für zusätzlichen Unmut sorgten aus Sicht der Madrilenen ein Einsteigen von Kang In Lee gegen Federico Valverde. Obwohl noch eindeutiger, gab es nicht einmal die Gelbe Karte.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.