Gute Nachricht für Real: Rodrygo macht Fortschritte

Nach seiner schweren Knieverletzung arbeitet Rodrygo bei Real Madrid erstmals wieder mit dem Ball. Nun nimmt der Brasilianer die Rückkehr ins Teamtraining ins Visier.

Rodrygo hat bei Real Madrid einen wichtigen Schritt auf dem Weg zurück gemacht. Wie Marca berichtet, arbeitete der Brasilianer am Montag erstmals wieder mit dem Ball. Eine Rückkehr des Flügelspielers ist demnach weiterhin zwischen Dezember und Januar vorgesehen.

Der 25-Jährige hatte sich am 2. März im Spiel gegen den FC Getafe einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Außenmeniskus im rechten Knie zugezogen. Real Madrid bestätigte die Diagnose einen Tag später offiziell. Am 10. März wurde Rodrygo erfolgreich operiert und begann anschließend seine Rehabilitation.

Anfang September kehrte der Offensivspieler erstmals für Laufeinheiten auf den Trainingsplatz zurück. „Was für ein gutes Gefühl, wieder auf dem Platz zu laufen!”, schrieb Rodrygo damals in den sozialen Netzwerken. Nun folgt mit der Arbeit am Ball der nächste Meilenstein, bevor es um Spielrhythmus und das vollständige Vertrauen in das operierte Knie geht.

Rodrygo arbeitet an seinem Comeback Rodrygo arbeitet an seinem Comeback © IMAGO/ZUMA Press Wire

Real Madrid: Auch Militao und Mendy machen Fortschritte

Bislang konnte Trainer José Mourinho noch nicht mit einem fitten Rodrygo arbeiten, der auch die Vorbereitung verpasste. Carlo Ancelotti hat sich zuletzt in Madrid nach dem Zustand des Brasilianers erkundigt. Dieser soll auch für die Auswahl des Nationaltrainers eine Option bleiben.

Neben Rodrygo machen auch Eder Militao und Ferland Mendy Fortschritte. Militao läuft bereits wieder mit seinen Teamkollegen und Mendy trainiert ebenfalls wieder mit Ball.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.