Real Madrid muss erneut auf Sorgenkind Raúl Asencio verzichten. Das Eigengewächs muss nach einer Verletzung operiert werden.

Real Madrid muss länger auf Raúl Asencio verzichten. Der Innenverteidiger wird wie bereits befürchtet wegen eines Ermüdungsbruchs am Schienbein des rechten Beins operiert. Das teilte der Klub am Mittwoch offiziell mitteilt. Eine genaue Ausfallzeit nannten die Königlichen nicht, die spanische Marca geht jedoch von zwei bis vier Monaten aus.

Das Problem begleitet den Real-Verteidiger bereits seit Anfang des Jahres. Damals spielte Asencio wegen der personellen Engpässe in der Abwehr trotz des Risikos weiter und sagte bei der Aussicht auf eine Unterbrechung: „Ich höre jetzt auf keinen Fall auf.“ Statt einer sofortigen Operation erhielt er eine minimalinvasive Behandlung, bei der auffällige Zellen an einer schlecht verheilten Knochenverdickung entfernt wurden.

Raúl Asencio muss sich operieren lassen Raúl Asencio muss sich operieren lassen © IMAGO/DeFodi Images

Asencio wird zum Sorgenfall für Real Madrid

Die Hoffnung, dass sich das Schienbein durch Ruhe und gezielte Regeneration stabilisieren würde, erfüllte sich nicht. Zusätzlich hatte Asencio Ende Juli eine Muskelverletzung am rechten Oberschenkel erlitten, die seine Belastungssteuerung in der Vorbereitung beeinträchtigte. Nun soll die Operation die seit Monaten anhaltenden Probleme endgültig beheben.

Auch abseits des Platzes erlebte der Spanier schwierige Monate und entwickelte sich zum Problemfall. Er wurde im Verfahren wegen der Weitergabe eines Sexvideos freigesprochen, geriet anschließend jedoch wegen einer Alkoholfahrt erneut in die Schlagzeilen. Der Spanier akzeptierte die Vorwürfe, erhielt eine Geldstrafe von 14.400 Euro und darf acht Monate lang nicht fahren.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.