Raúl Asencio droht bei Real Madrid wegen anhaltender Beschwerden am rechten Schienbein eine Operation.

Nächster Rückschlag für Reals Problemfall? Raúl Asencio steht bei Real Madrid offenbar kurz vor einer Operation am rechten Schienbein.

Wie Marca berichtet, sind die Beschwerden des Innenverteidigers trotz konservativer Behandlung nach rund neun Monaten weiterhin nicht abgeklungen. Ein erneuter Schmerzschub könnte demnach zeitnah zur Entscheidung für einen Eingriff führen.

Raúl Asencio droht eine OP Raúl Asencio droht eine OP © IMAGO/Pressinphoto

Asencio laboriert seit Januar an einer Schienbein-Verletzung am rechten Bein. Eine Operation war bereits nach dem Ende der vergangenen Saison ein Thema, wurde zunächst jedoch aufgeschoben.

Bei OP droht Asencio bis zu drei Monate auszufallen

Sollte sich der 23-Jährige nun operieren lassen, müsste er voraussichtlich zwei bis drei Monate pausieren und würde Real Madrid ungefähr bis zum Jahresbeginn fehlen. Es wäre der nächste Rückschlag für Asencio.

Auch abseits des Platzes erlebte der Spanier schwierige Monate und entwickelte sich zum Problemfall. Er wurde im Verfahren wegen der Weitergabe eines Sexvideos freigesprochen, geriet anschließend jedoch wegen einer Alkoholfahrt erneut in die Schlagzeilen. Der Spanier akzeptierte die Vorwürfe, erhielt eine Geldstrafe von 14.400 Euro und darf acht Monate lang nicht fahren.

Trainer José Mourinho reagierte öffentlich mit klaren Worten: „Ein Spieler von Real Madrid ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und zwölf Monate im Jahr ein Spieler von Real Madrid. Alles, was du außerhalb deines Berufslebens tust, schadet dem Prestige dieses unantastbaren Vereins.“ Mourinho ergänzte: „Wir alle machen Fehler, aber angehäufte Fehler sind etwas anderes. Ich bin nicht glücklich.“

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Die dreiwöchige Länderspiel-Unterbrechung sollte für Asencio der letzte Anlauf sein, die OP noch zu vermeiden und sich zudem für einen Einsatz zu empfehlen, weil Dean Huijsen gesperrt ist, Ibrahima Konaté angeschlagen war und Éder Militao nach langer Pause erst wieder die Wettkampf-Freigabe erhalten soll. Konaté dürfte jedoch so oder so rechtzeitig wieder zur Verfügung stehen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.